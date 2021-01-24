男友醉後留宿女同事家仲裸睡　2個原因堅稱清白　女友：好難信佢

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-24 19:00

常言坦承才是維持感情的好辦法，不過並非事事向另一半坦白就能維持信任。有港女於討論區發文訴苦，指男友早前與同事消遣「飲大咗」，醒來才發現身處女同事家中，而當晚更全程裸睡。男友事後強調，裸睡僅個人習慣，而女同事亦有女性伴侶，拒絕承認有任何出軌行為，不過港女卻直言：「好難相信佢！」

有港女發文指，男友早前因醉酒到女同事家中裸睡過夜，懷疑對方早已出軌。（《香港愛情故事》劇照）

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「男友上女同事屋企過夜，仲要裸睡，黐孖筋！」該名港女於香港討論區發文，指男友日前與同事在公司飲酒消遣，「我成晚都搵唔到佢，第二日佢先聽電話」。男友接電話即解釋「飲大咗貓晒」，故到同事家留宿1晚，惟樓主追問男友才承認到了女同事的家。

男友表示，「平時喺屋企瞓覺係慣咗裸睡」，而留宿當晚雖「冇記憶自己除過衫」，但起床也發現自己全身赤裸。他又指，女同事為同性戀者，本身亦有伴侶，希望坦白一切能令女友放心。不過樓主卻直言「覺得好難相信佢」，稱之前曾發現對方常以whatsapp與女同事聊天，認為男友與女同事有不可告人的關係。

男友解釋指裸睡是一向習慣，而女同事也有女性伴侶，惟女友仍不相信。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引起網民討論，不少網民認為如關係缺乏信任，勉強一起也沒意思，建議樓主想清楚，「信咪一齊囉，唔信咪分手囉，好難決定咩」、「唔信佢就分手，就算繼續一直都會有條刺」、「你唔信佢，講乜都冇用」。

亦有人認為如男友真的出軌，沒理由會坦白告訴樓主，認為兩人可先冷靜溝通，「用懷疑的態度跟對方在一起，只會令自己不開心」、「你一係分手，一係忍」。

（香港討論區）

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