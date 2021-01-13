淘寶驚現「十字架」寒背矯正器　網民質疑成效：每日都係受難節

【寒背／寒背矯正／寒背矯正帶／淘寶】寒背是都市人常見問題，近日淘寶就出現「寒背改善矯正器」，售價僅30元人民幣（約36港元）。矯正器引來網民瘋傳及熱烈討論，原因並非又平又抵買，而是「十字架」造型實在太奇特，很多網民不但質疑成效，留言表示忍不住笑了出來！

淘寶網可以找到網民分享的「寒背改善器」。（淘寶網截圖）

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有網民在facebook群組「淘寶開心share」上分享該件「十字架」寒背改善器，並留言「一路帶着，一路感受到神聖，亦改善了寒背」，並標籤「願你的國來臨系列」。從網民上載的圖片可見，原來所謂的寒背改善器其實是用家戴上寒背矯正帶後，再背上1個木製十字架，十字架四端分別觸及人的後尾枕、尾龍骨及兩邊肩膀，然後再在腰間縛一條帶作固定，或多或少都會令人聯想起耶穌背負十字架。

矯正器令網民都覺得不可思議，同時忍不住笑，不過更多人覺得要將子女「綁着」，直言「每日都係受難節」，認為感覺不適大於改善寒背，甚至質疑十字架未必經過專業認證，貿然使用或有反效果：

【點擊下圖放大即睇網民留言內容▼ ▼ ▼】

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根據淘寶網上其中1位賣家提供的資料，寒背改善矯正器設有小童及成人尺寸，套裝連矯正帶售價30元人民幣有找，折合約36港元。商品資料中未有說明矯正器的成效，亦沒有列出認證資格，只說明成人及小童的尺寸，成人版適合用於身高1.45米以上，小童版則是1.45米或以下。

同場加映：3步檢驗自己有沒有寒背！留意3個壞慣隨時可致寒背！【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

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原文：【低頭族】寒背像老了10年？ 3個步驟輕鬆檢查是否寒背