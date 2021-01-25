楊千嬅抗拒囝囝鍾意粉紅色「擔心變乸型」　顏色能區分性別嗎？

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-25 18:30

數年前網上瘋傳一條楊千嬋的訪問影片，片中她對於兒子Torres喜歡《魔雪奇緣》（Frozen）女主角Elsa感到極度抗拒：「有時候他喜歡Elsa，我會鬧到佢死！」，又表示「他很喜歡玩廚房的東西，那他會不會變『乸型』？」、「我經常都很怕他喜歡粉紅色的東西。」言論遭網民批評她性別歧視。顏色真的能區分性別嗎？一個喜歡粉紅色的香港男生這樣看。（編按）

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我喜歡的顏色是藍色和綠色，不是因為男生的性別身份，讓我抗拒粉紅色，而是個人非常喜歡天空的藍色，綠色是自己的幸運色，強烈的個人喜好影響身邊的物件都是偏向藍綠為主調。

雖然父母從小到大沒有特別限制自己的顏色取向，但印象中小時候的物件甚少是粉紅系列，始終是社會的刻板觀念，不容許男生擁有粉紅物件。後來升上中學，自己挑衣服沒有抗拒選購粉紅色，看來明亮柔和一些，挺自然舒服的，整個衣櫥也有兩三件粉紅的衣服不覺得是多大的問題。

我記得讀大學的日子，有一兩件經常穿的衣服是粉紅色和暗紫色，有女生朋友跟我說過，她生平不太喜歡男生穿粉紅色和紫色，但穿在我身上，她沒有感到怪異，反而覺得很搭，扭轉了她固有對男生穿粉紅負面看法。或許是獲得別人的認同，我是挺有自信穿上粉紅衣飾，當然不是一身粉紅那麼誇張，只要配搭與設計得宜，個人感覺穿得自然舒服就可以了。

其實不少充滿男性魅力的偶像帥哥也會穿上粉紅衣服，不減他們的帥氣度，一舉手一投足，依舊成功俘虜一眾迷妹的心。說穿了，粉紅色不是破壞男生氣質，一切是我們的邪念，心裡有鬼才會聞粉紅色變。

廿一世紀的世界還用顏色區分性別，實在是非常老套。每個人都有獨愛的顏色彰顯自己的個性，而且顏色的世界變化萬千，彩通（Pantone）色彩數以千計，粉紅色系也有深淺之分，講求多元的文明世界，怎會只用一種顏色定義一個人的性別呢？

當粉紅代表愛、溫柔、純真這些美好特性，我們似乎沒有理由阻止一個男生今天穿上一件粉紅色的衣服，展示今天自己的心情，用粉紅色給人良好的第一印象，拉近彼此的距離，開展友好對話。

看到有人因為男生穿一點粉紅大驚小怪，粉紅色的力量也許比想像更強大。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Wu心（吳景濱心理師） ，原文：粉紅色男生】