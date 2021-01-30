孖仔弟弟病逝　台媽走不出傷痛　網紅律師：別強迫自己好起來

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-01-30 11:00

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

這位姊妹，我不知道該說些什麼，也只能透過這些文字，陪伴在你們夫妻身邊，所以，你就當我只是一個路人，聽完你說話以後，給你們的隻字片語。

忘記這個孩子，很困難，所以我從來沒有要你忘記他。如果可以，嘗試看看讓自己情緒盡量釋放，想哭的時候就哭、想說話的時候就找人講，不要覺得這很丟臉，或是自己應該要盡快走出來。時間確實是最好的治療藥方，可惜，這帖藥對於每個人而言，需要的劑量不一定。有些人幾年就可以忘記，但是有些人，一輩子都在傷痛裏。

台媽表示仍每天想念因病去世的幼子，情緒難以平復。（《三十而已》劇照）

我只是要跟你說，千萬不要強迫自己好起來，不好就不好，為什麼要假裝自己很好？時間的劑量到了，你就會想要做些事，但是還沒到之前，請讓自己好好的想想他，你可以正面的接受這樣的感覺，學着跟這樣的情緒共存，因為時間到了，它就會走，請別要求自己現在要站起來，急着要去面對所謂的「現實」。

小天使來了一趟，又急着回天家，那是一種「來不及說」的感受。但是我還是希望你在這些情緒裏，有空的時候，可以給自己一些餘地，想想這三件事：

第一件事，就是你在這一生裏，還有誰想要珍惜？除了寶貝以外，你一定還有一些人會擔心你，這些人都默默的在你身邊。可以的話，珍惜與他們相處的時間，他們也很需要你。生命裏的缺口，不是誰能替代的，但是你也可以陪伴這些一直守護你的人，讓彼此更完整。

第二件事，就是想想過去還沒完成的遺憾，有哪些事情，是現在可以彌補的。有可能是跟爸媽的一場小旅行，可能是跟先生度過結婚紀念日，甚至有可能是跟另一個寶貝說愛你。如果已經不能彌補，至少你會知道，往後有哪些人值得你立刻給他們溫暖的擁抱，或是對他們說，愛你。

第三件事，就是你自己想要放手去做的事情。你可以把想要做的事情列一張表。有力氣的時候，就做一點，沒力氣的時候，就放着。慢慢的，你可以一件一件的把這張清單上面所列出來的事項做到，後來你就會發現，你竟然已經走了這麼遠。

如果，這段時間什麼都做不了、做不好，那麼你可以把從懷孕開始，到他回去天家的思念寫下來，一字一句的寫下來，這些文字會讓你慢慢的變好一些。對於另一個寶貝，不要太疏忽他的感受，給他盡可能多的擁抱與愛。這段時間會很難熬，但是，慢慢都會好的。

最後，別擔心你把不好的情緒帶給別人，只要你需要，我會在螢幕的另一邊聽你說話。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

睇多啲：台網民因擔心父親向呂秋遠求助個案：台女憂父因喪子之痛盲信神棍 網紅律師：只可安排另一高僧拯救他▼ ▼ ▼