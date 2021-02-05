日本MUJI無印良品零食文具熱銷排行榜　呢款自己食同送禮一樣啱

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日本生活雜貨品牌「無印良品MUJI」每年底都會公布年度最熱銷的商品排行，除了無印的鐵粉會關注自己愛用的商品有沒有上榜之外，更是想要初次購買無印商品新手的重要指標。今年因為在家的時間多了，進入排行榜前五名的商品也和往年有一些差異，本篇介紹文具・調理包・零食篇這三個系列的熱銷排行，一起來看看2020究竟是那些商品獲得日本朋友的青睞吧！

點圖看看日本MUJI邊款文具、零食同調理包最受歡迎▼▼▼（點圖放大瀏覽）：

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沒想到無印良品除了收納和文具之外，原來連食品系列都這麼強！其中最吸引筆者的就是糖質10g以下的系列，原本熱量超高的咖哩醬包和零食甜點居然都能無負擔的享受，實在是太感人了。

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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