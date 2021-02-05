日本MUJI無印良品零食文具熱銷排行榜　呢款自己食同送禮一樣啱

日本生活雜貨品牌「無印良品MUJI」每年底都會公布年度最熱銷的商品排行，除了無印的鐵粉會關注自己愛用的商品有沒有上榜之外，更是想要初次購買無印商品新手的重要指標。今年因為在家的時間多了，進入排行榜前五名的商品也和往年有一些差異，本篇介紹文具・調理包・零食篇這三個系列的熱銷排行，一起來看看2020究竟是那些商品獲得日本朋友的青睞吧！