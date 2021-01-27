為打尖接種新冠疫苗　加國富豪夫婦扮旅館職員　1個問題穿崩敗走

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-01-28 01:08

新冠肺炎疫苗在多地都進入注射階段，全球憧憬可以早日擺脫疫情回復正常。不過加拿大近日卻揭發賭場行政總裁洛尼（Rodney Baker）與任職演員的妻子伊卡塔尼亞（Ekaterina Baker）到1個小鎮，訛稱自己是當地汽車旅館職員，只為打尖注射疫苗。兩人最終在登機回家前被捕，負責該小鎮的社區服務部長就批評他們自私，指行為將使其他加拿大承受更大風險。而洛尼事後已離職。

洛尼（Rodney Baker）及妻子伊卡塔尼亞（Ekaterina Baker）。（網上圖片）

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洛尼現年55歲，原本是加拿大賭業集團Great Canadian Gaming Corporation行政總裁（CEO），他與32歲的妻子伊卡塔尼亞於19日從溫哥華抵達西部的白馬鎮（Whitehorse），原本他們須於當地檢疫隔離14日，但於21日就乘坐私人包機前往鄰近美國阿拉斯加州邊境的另一個小鎮河狸溪（Beaver Creek）。

洛尼與伊卡塔尼亞抵達河狸溪之後就前往1間疫苗注射診所，該處當時正有流動疫苗小組為當地約100個已經與外界隔離的社區居民注射莫德納疫苗，當中包括原居民。他們曾向診所訛稱自己是當地汽車旅館的職員，以換取診所為他們注射疫苗。當地育空（Yukon）政府早前表示，在當地工作或居住的人不需要出示育空身份證明，出示其他地方的健康證明都可以注射疫苗。

莫德納研發的新冠疫苗mRNA-1273有效率達到94.5%。（Reuters）

該對夫妻因為在診所查問如何前往機場而引起診所懷疑，流動疫苗小組的人致電汽車旅館證實２人並非於該處工作就通報有關部門。育空緊急民事措施法（Civil Emergency Mandatory Act）的執法部門收到報告之後就前往白馬鎮機場，但飛機已經着陸，在兩人報稱接受檢疫隔離的地方亦未有找到他們，最後他們在機場準備登機回到溫哥華的時候正式被捕。

育空政府及當地原居民組織都對事件感到憤怒，社區服務部長部長約翰（John Streicker）批評他們未有遵守抵達時簽署有關前往偏遠社區的文件，行為破壞檢疫規定及置社區於感染風險之中。約翰亦質疑兩人的做法不可能接種第2劑疫苗，令疫苗可以發揮正真功效。

白馬鎮及河狸溪都位於加拿大西部，其中河狸溪鄰近美國阿拉斯加洲邊境。（Google Maps截圖）

洛尼與伊卡塔尼亞兩人被控違反隔離要求及未有遵守簽署的聲明，根據緊急民事措施法，每項可以被判罰款500加元（約3047港元）及75加元（約457港元）附加費或／及監禁半年。兩人最後各被罰款1150加元（約7009港元）。

Great Canadian Gaming Corporation指洛尼由周一（25日）起已經辭任公司行政總裁。根據該公司公開資料，洛尼於2019年的薪金高達1060萬加元（約6460萬港元），伊卡塔尼亞在上年曾在社交媒體上貼文表示，對待疫症留在家中是方法之一，「所有人，留在家，這是應該做的事」。

（綜合）

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