結婚70年老夫婦　等候接種疫苗前同染疫　數分鐘內牽手相繼離世

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-23 21:45

【新冠肺炎】能與愛侶牽手到最後一刻，淒美而動人，但在疫情肆虐的當下，仍令人唏噓心酸不已。美國一對結婚70載的老夫婦，本來已預約接種新冠肺炎疫苗，惟等到就一同染疫，最終在同一病房內緊握彼此的手，度過生命中最後階段，並於數分鐘內相繼離世。

家人製作了一條影片，讓大家可以好好悼念Dick Meek和Shirley Meek。（Fischer Funeral Home/Shirley (Wiggins) Meek影片截圖）

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染疫身亡的老夫婦居於美國俄亥俄州，89歲的Dick Meek和87歲Shirley Meek於上月22日才剛慶祝70年白金婚紀念，並已預約本月19日、即丈夫Dick 90歲大壽當天一起接種疫苗，可惜夫婦未及接種，就在上月26日確診新冠肺炎。夫婦初時有類似感冒症狀，病情反覆，甚至出現呼吸困難的情況，並先後被送入醫院接受治理。

Dick Meek和Shirley Meek在同一病房內緊握彼此的手，度過生命中最後階段，並於數分鐘內相繼離世。（Fischer Funeral Home/Shirley (Wiggins) Meek影片截圖）

家人特意向醫院申請，希望能安排父母住在同一病房，「不想他們分開，因為在一起是他們人生中最偉大的事」。所幸的是醫院願意配合家人的要求，好讓老夫婦能一直手牽手彼此扶持，又在病房內播放一連串他們喜愛的音樂，伴隨這最後的時光。最終太太Shirley先走一步，護士把她的頭輕輕放在丈夫的肩膊，並對他說「可以離去了，Shirley正等着你」，約數分鐘後Dick都安詳地隨妻子而去。

Dick和Shirley生前育有5名子女、13個孫兒和28個曾孫，在訃聞中，家人指他們的人生是用愛和熱情來組成，２人童年就愛上對方，其後用愛成立家庭並撫養孩子成人。Dick社交能力強，熱心助人，而且內心很浪漫，總是把別人擺在自己面前。而Shirley亦同樣樂於助人，每個月都悄悄地向慈善機構捐款，分享她的關懷。

（綜合）

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