幫女同事剝蝦惹女友不滿　台男唔識死竟玩命反駁：她就真的不會剝

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-27 16:00

男生為心儀女生剝蝦的確是加分動作，不過若對所有女生也作出暖心舉動，則可能「花式自殺」也不察覺。有台女日前向朋友訴苦，指男友在她面前為女同事剝蝦。當她表達不滿時，男友竟理直氣壯反駁，令她怒不可遏。帖文引起網民討論，不少人認為如有伴侶，與其他異性相處時應主動避忌。

有台女向友人抱怨，指男友在她面前為女同事剝蝦，她表示不滿後對方更即時反駁。（YouTube「妙招姐」截圖）

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有網民早前於facebook群組「爆廢1公社」發文，指有天收到女性友人來電抱怨，稱與男友食飯時，對方當着她面前為同桌的女同事剝蝦，過於暖心的舉動令她非常不滿。

沒想到女生與男友坦白感受後，男友不但沒有安撫或解釋，反而玩命反駁指：「那個女生就真的不會剝蝦啊，妳也知道啊！」男友更企圖說服女生，指自己當日先為她剝蝦，然後再為其他同事服務，並非只為1名女同事剝蝦。

台女向男友坦白感受後，對方竟即時反駁：「那個女生就真的不會剝蝦啊，妳也知道啊！」（資料圖片）

相關解釋猶如火上加油，當然未獲女生理解。樓主表示，當時女生怒火中燒，只能簡單安慰幾句，「不然怎麼辦？」最終他決定致電女生的男友，將責任交回對方，「我說麻煩你自己安撫」。樓主又指，實在未遇過完全不會剝蝦的女生，對該名女同事的背景感到非常好奇。

帖文引起網民熱議，不少人直指在女友面前為其他女生剝蝦根本是「花式自殺」的行為，認為無論另一半是否在場，也有責任與其他異性保持距離，「不會剝蝦就不要吃啊！幹嘛幫她剝？又不是她家的傭人」、「不會剝，憑什麼吃？別人都要侍候她？裝模作樣」、「矯情的十大理由其中之一就是不會剝蝦」。

網民盤點在另一半面前與異性相處的「地雷區」：

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