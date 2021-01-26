台女考公務員連衰多次　男友陪考多0.1分獲職位　怨被擠走終分手

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-01-26 12:21

世界各地的公務員一向都打工仔眼中的「鐵飯碗」，工作穩定福利好，每年都吸引不少人報考。台灣1名男生近日投稿到facebook專頁，表示前女友堅持要考上公務員，但多年來一直落榜，他在女友1句「要不然你來考啊！」激勵下陪考，卻竟意外因多0.1分而「搶走」女友的公務員名額，結果2人大吵一場，最終慘遭分手兼被封鎖。

台灣女生多次投考公務員失敗，沒料到男友陪考卻一擊即中，更因多0.1分而「搶走」女友的職位。示意圖。（Getty Images）

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該名男生投稿到facebook專頁「靠北女友my girl」，表示前女友出社會後，一邊工作一邊考公務員試，卻連續多次落榜。男網民對此大感不解，疑惑：「全選擇題的測驗，有那麼難考嗎？」詎料卻1句惹怒前女友，更對他氣憤回嘴：「要不然你來考啊！」男友聽後，決定報考與前女友同組的國營招考。

結果男生的筆試分數竟剛剛落在合格線上，更剛好比前女友多0.1分，由於應徵台灣公務員是採取名次制度，因此他變相令前女友落榜。前女友得知他的成績後，當場怒罵「害我落榜你開心了吧！」、「你幹嘛跟我報同組害我？」。最後2人更為這事大吵一場，從此分手。男生對此無奈表示，「叫我去考的是妳，現在怪我去考試害妳落榜的也是妳，話都是妳在說！」。

網民對樓主的遭遇深表同事，但大都認為分手是好事，留言指「她的運氣都被你吸走，不分手等着衰一輩子？」、「跟女友報同組的確有點故意啊」。不過亦有網民卻認為情況實在過於巧合，令人難以置信，直指「真有這樣的巧合我都能中樂透了」、「醒醒吧，你根本沒有女友」、「太獵奇了，右手贏左手0.1分」、「考不上國考還不認真唸書在那邊幻想」。

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