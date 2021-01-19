台美女雪碧血腥微整過程曝光！埋線打肉毒玻尿酸　隔住個芒都覺痛

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-19 11:30

台灣網紅雪碧近來也當起Youtuber，曾拍片自曝這十年來進行了15次整形手術，花費高達400萬（台幣、下同），日前她拍新片記錄自己去微整的過程，笑稱費用已從400萬累積到500萬。

雪碧在影片中透露這次進廠微修，是因為對自己臉太瘦感到不滿意，想要讓臉有澎澎的感覺，所以要來進行拉線（埋線）打肉毒、玻尿酸，一開始要先在臉上塗抹麻藥，有經驗的她將全臉都塗滿麻藥：「因為你永遠不知道醫師要從哪邊下針」，之後正式進入微整過程，在臉部埋線拉提，在淚溝、臉頰的部位注入玻尿酸，就連嘴唇也要，不過當針管注入到嘴唇時，是會有感覺的，讓雪碧忍不住叫出來。

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微整一個星期後，雪碧拍下自己臉部的模樣，雖然有些地方還有點小瘀青，不過可以靠化妝遮蓋，覺得這次微整效果很不錯，很滿意，同時也透露自己每年會進行一次拉線，做完之後不能側睡，臉部也不能做太大的表情，還自曝有次剛做完就跑去沖繩，在跳水時可能因為衝擊力太大，就覺得臉部的線斷裂，甚至有次笑太大，線竟從法令紋部位穿出。二個星期後，雪碧再曝光臉部已經完全復原，並貼出微整前、微整後的照片做對比，目前整張臉呈現一個很緊實飽滿的感覺。

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最後雪碧也建議大家要去整形，一定要多諮詢，找對醫師，用好的產品，是很重要的，自稱是「整形機器」的她也提醒，不是每種整形方式都適合每個人，會因人而異，並再次強調「投資在自己身上是永遠不會跑掉的」。

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