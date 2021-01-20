中醫網紅77老大超低薪請小編惹公憤　網民分析出手低背後陰謀

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台灣環保系YouTuber「金魚腦」在FB粉專徴全職片師，但最低薪資僅開24000（台幣、下同），且電腦還要自備，讓網友狠酸「連薪水都很環保？」，沒想到近日同為YouTuber的「77老大」也因薪水開太低備受網友抨擊。

PO文以超低人工請小編，這薪水你認為合理嗎？（點圖放大↓↓↓）

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雖然77老大在文章下方留言解釋，刪文是已經有安排面試了，新開的35K～45K是剪輯和攝影，強調「如果覺得薪資太低就不要勉強，如果覺得合理就試試看加入團隊」，仍抵擋不住網友砲火，遭網友洗版。

點圖放大看誰是「77老大」↓↓↓

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YouTuber徴人薪資不合理的話題不斷被拿出來討論，有導演背景的YouTube頻道「導演忙什麼」，也以「各種YouTube奇葩的剪接價格」為題拍攝影片，希望可以杜絕不尊重專業技術的風氣，該影片引發許多業內人士的共鳴，有網友抱怨「有專業技能，但日薪還比7-11店員還低」、「整個職場都是因為這種奴性導致薪資水準無法前進」。

同場加映：升職加人工要通知家人？　連登仔公投九成揀唔講：多咗都變晒家用（點圖放大↓↓↓）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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