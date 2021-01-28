疫情爆發如何自處？趁著隔離與自己對話　其實寂寞一個人會上癮

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-28 22:30

孤寂，孤單加上寂寞，已成現代人常有的心理狀態，可是，願意去正視的人少之又少，因為這個社會對於孤單與寂寞，不知何時已貼上了負面的標籤。

然而，在疫情暴走的這段期間，我們的社交受到限制，儘管科技發達到只要有網路，隨時都可以聯繫上另一個人，可是這樣的交流仍屬於低溫的。更多的時刻，我們基本上都是獨自一個人或是與較親密的人相處在一起，我想，在這樣的時刻，減少了許多外在的喧囂，大家反而能更貼近自己的心。

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心理學是一個讓我很踏實地認識真實自己的管道，而蘇絢慧老師的文字便是帶我通往這扇大門的鑰匙，一直以來，很喜歡老師對於自我照顧與疼惜自己的觀念，讓我有機會回顧自己的童年，重新慢慢地認識自己並接受自己。

關於童年創傷，有一段話非常有名──

幸運的人，用童年治癒一生，不幸的人，用一生治癒童年。

近年來，有許多探討童年創傷的書籍，也有部分的反駁聲音說，不要什麼都推到童年的身上。這讓我更好奇，這些聲音為何不願回頭看自己的童年呢？

去了解我們在長大的過程是如何塑造我們此刻的思想、行為以及道德觀是非常重要的事情，這也能鬆動長久以來綑綁自己的隱形束縛、被忽視多年的需求，進而接納自己並更讓生命經驗更加寬廣無限。

當你一個人的時候，不要害怕與自己相處，藉由獨處的時光好好與自己談心對話，你就是自己最好的朋友。在《療癒孤寂》一書中的最後，有六階修復習題，每天給自己一些時間與自己相處，我相信你也會是一個幸運的人。

疫情爆發如何自處？從《療癒孤寂》學會消化孤獨愛自己 點圖放大看書本精彩節錄（點圖放大↓↓↓）

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雖然現在有許多書籍或是資訊告訴我們人可以選擇做自己就好，不要需求及依賴外界，並且能夠安於孤獨，但基本上，我認為這是屬於高標的階段，是有一定社會歷練和成熟人格的人，才能趨近的境界。若是缺少了社會歷練，也少了鍛鍊自我人格的成熟，那麼所謂的做自己和不依賴外界，可能會偏向隔離社會、膨脹不成熟自我、一意孤行，和不理會社會是一個整體，忽略其實沒有人可以完全迴避社會的這一個事實。

《療癒孤寂》實在有太多太多重要的摘要了，在這邊就不一一列出。非常推薦大家入手一本療癒自我。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：樂*LOVE，原文：樂讀｜療癒孤寂：30堂課學會接住自己，建立內在安全感，成為能與他人連結的完整自我】