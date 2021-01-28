租客欠租突通知將搬走　業主憂變租霸求救　網民話呢招先係上策

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-28 17:00

業主出租單位時，最擔心遇上租霸，不但隨時要面對拖租問題，更每天提心吊膽自己的單位被惡意破壞。有業主日前在網上討論區發帖，指過去3年多出租其單位予家庭租客，惟對方去年12月起一直拖欠租金，打電話一問才告知將於農曆新年前搬走，其後便拒接電話，讓業主頓時不知所措，擔心租客在屋內大肆破壞後離開。

有業主發帖指其租客去年12月起拖欠租金，並突然告知農曆新年前會搬家，便求教網民應如何處理。（《上流寄生族》劇照）

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該名業主在香港討論區以「租客說要搬走，不肯交租，可以點算」為題發文，表示自己持有1間400多呎的單位，3年前起租給一家人，每個月都遲7至8天交租。不過，直至去年12月，他發現租客一直未主動交租，便打電話了解情況，才獲通知即將搬家，甚至被掛線，讓他非常無奈：

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業主擔心租客大搞破壞後一走了之，令他收租不成之餘，還要貼錢翻新，遂求教網民該如何處理，直呼「而家頭好大」。不少網民看後勸樓主應與租客好來好去，「上去睇睇間屋咩環境，冇大問題就輸少當贏」、「有得收屋就唔錯」、「買包橙試去慢慢傾，佢肯走好過拖1年半載啦」。

有出租經驗豐富的網民就分析，該租客每個月均「準時地」遲交租，應為出糧交租的一類人，「而家應該失業，佢肯走仲好啦……1個冇錢仲要搵地方住嘅人係最惡嘅，若佢想唔通同你間屋裝修，或喺你間屋度了結就真係大煲，我係你一早就心平氣和同佢傾」， 表示盡早收樓才是上策。

（香港討論區）

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