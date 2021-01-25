夫婦用盡積蓄上車　300多呎居屋供到70歲　人妻做業主嘆壓力爆煲

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-25 18:44

香港樓市一向熾熱，不少人都視「上車」為安居樂業的指標，但1名人妻最近在網上訴苦，指與丈夫花了畢生積蓄勉強買入樓齡30年的居屋後，要供樓至70歲，心理壓力近乎「爆煲」，每天提心吊膽怕失業，「而家間樓有少少問題都好緊張」，不禁質疑「做到業主真係咁開心？」。

有人妻網上發文吐苦水，指去年與丈夫用盡積蓄置業，但上車後卻未覺「居」，反而壓力非常大。（資料圖片）

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人妻日前在香港討論區以「做到業主真係咁開心？？（情緒篇）」為題發文，表示過去與丈夫租樓多年，直至去年夏天不靠「父母幹」成功上車，用盡2人所有積蓄買下樓齡30年、300多呎的居屋單位，希望安居樂業。

不過，人妻稱自己任職文員，人工不高而且不穩定，「樓按係用盡所有身家之後，仲要供到70歲先供完」，擔心他日被公司解僱的話，將不知如何是好。她直言買樓後的心理壓力大增，加上物業有一定樓齡，現在只要發現單位有輕微問題，例如滲漏、入水等，都會非常緊張，情緒一直很差。

她又指，「覺得好似SHOW HAND ALL IN（盡地一煲）咁，有啲咩事就一鋪清袋」，認為兩夫妻付出很多，卻始終未換來「安居」，甚至覺得自己有過度焦慮症，稱過往租樓居住心理壓力較小，「唔鍾意咪搬囉」，「我明白買樓喺財務安排上有一定的好處，但上咗車之後心理壓力同情緒又係另一回事」。

人妻指兩夫妻要供樓至70歲，令她心理壓力接近「爆煲」，擔心日後會失業。（《幕後玩家》劇照）

人妻形容壓力幾乎「爆煲」，「我真係覺得好辛苦」，希望網民能給她意見。許多網民看後紛紛留言安慰，部份認為「萬事起頭難」，相信樓主很快便會改變心意，「供多2年妳就會覺得今日嘅自己好傻」、「最主要能捱過頭3年，一切可以靈活變動」、「買樓，點都係自己嘅」，並建議她將專注力放在其他地方，「將精神放回點樣可以將間屋整得靚啲、舒服啲，享受一下自置物業嘅心態仲好啦」。

另外，亦有網民理解樓主此刻的心情，「有時買樓買唔係自己心水，上咗車都未必開心！」、「好多人覺得租樓益咗業主，但可能業主都有佢嘅難處，例如每月按揭還錢、幫間屋執漏、折舊，租樓自由自在」；有人則關心樓主有否生仔大計，勸喻他們最好待日後「手頭鬆」時才考慮，「警告妳啊，2個人生活已經咁勉強，唔好諗住生仔害下一代啊」。

（香港討論區）

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