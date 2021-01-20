流浮山160呎貨櫃屋　月租$2400包水WiFi　網民：瞓醒已經喺公海？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-20 12:00

香港以土地小、樓價高見稱，無殼蝸牛想擁有小天地，確實是難上加難。近日facebook地產群組流傳一則帖文，有人正出租位於流浮山的160呎貨櫃屋，內裏已有裝修，且包水費及WIFI設備，租金為2400元。帖文引起網上熱議，有人對於住貨櫃屋感新鮮，亦有人認為不能接受，「瞓之前喺元朗，瞓醒之後喺貨櫃碼頭」。

近日facebook地產群組流傳一則帖文，有人正出租位於流浮山的160呎貨櫃屋，內裏已有裝修，且包水費及WIFI設備，租金為2400元。（FB「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

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有網民在fb群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，出租位於流浮山白泥村的貨櫃屋，月租2400元，面積共160呎，租金亦包括屋內用水及WIFI。交通方面則有村巴方便出入元朗，途經天水圍西鐵站。

從上載的照片可見，貨櫃屋的外觀平實帶點殘舊，但內裏裝修企理簡單，以開放式設計，有淋浴設備及廁所，空間不算太擠迫。不過於截稿前，原帖已遭刪除。

對於2400元租貨櫃屋是否筍盤，網民意見不一，但亦有很多爆笑的質疑▼▼▼

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