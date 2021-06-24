被日本主婦視為「神」嘅女人　3個鐘煮好一周飯菜　3年慳咗呢個數

撰文： 日式生活美學 最後更新日期： 2021-06-24 19:30

最近，日本有一種特惠超市在日本主婦之間非常受歡迎。這個超市的特別之處。那就是專門賣量大且便宜的食品。比如納豆才39日元，烏冬麵19日元，滿滿1升裝的布丁才248日元，絕對是日本昂貴物價中的清流。

雖然聽起來很美好，但是因為量都太大了，普通家庭很難用完。尤其是食品類，拆開就必須要盡快食用，想想還是挺頭痛的。

不過，有一位主婦非常出色的解決了這個問題。在主婦圈裏，被當做「神」、「專家」一般的存在……

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在做飯的時候，野乃子也說其實一開始自己也不會去特惠超市買菜，因為丈夫欠了很多外債，才不得不開始節省家庭支出！

話說回來，為了讓家人在一周內吃同樣的食材不會厭倦，野乃子自創了多種口味調製出很多的醬料，所以家人們才吃不膩。甚至還能用手頭的各種食材，創造出新的食物，比如麵粉黃油牛奶加布丁做出的哈密​​瓜布丁蛋糕。朋友們吃過都評價說：真的超級美味。

如果你也想學習這些菜譜。可以去關注野乃子的IG哦，說不定三年後，日美醬也能存上一大筆錢了！

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