台女食朱古力驚見活蟲！原來每塊朱古力有8隻蟲都符合衛生條件？

一名女子在網路上分享吃某外國品牌下次吃這種包裝的食物還是看一下再入口…時，驚見蠕動小蟲，嚇壞眾網友。不過因為小蟲含有蛋白質，讓她也開玩笑自嘲表示，全家吃了好幾顆，覺得「能量滿滿」，並以慘痛的教訓提醒大家「要看一下再入口」。

一名女子昨（22）日在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示家中小孩將某外國品牌巧克力咬一半，想看看有沒有包內餡，結果卻意外發現蠕動小蟲。

↓↓↓按圖查看：台女分享吃某品牌巧克力時，驚覺包有蠕動中的小蟲！

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該名女子還自嘲，我們全家每個人都吃了幾顆，吃完後覺得「能量滿滿」。她也說，「下次吃這種包裝的食物還是看一下再入口…」

網友們則紛紛回應，「好噁！」、「萬聖節還沒到欸」、「天啊…崩潰」、「這吃法很像在吃哈利波特的柏蒂全口味豆，滿滿驚喜」；也有專業網友表示，「偶爾有蟲是正常的，但很多的話就是受潮的可可粉長蛆了」、「根據美國食藥監管局（FDA）條例，每100克巧克力不超過60隻蟲，亦即每塊巧克力有8隻蟲都是自然現象，是符合衛生條件的」。

事實上，巧克力在製作過程中，需要讓可可豆在天然的露天環境發酵，所以偶爾會有小蟲偷闖，這些不速之客也因此被困在巧克裡面，不過只要符合FDA條例，都是被認定安全無虞可以食用。

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