「搭巴士坐靚女隔籬？」掀激辯　連登仔3大原因拒絕：好大壓力！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-30 08:00

大部分人搭巴士都喜歡自己坐，但當車上乘客較多時，走到上層往往發現只剩下「單丁位」，有網民最近就發帖問「坐巴士見到靚女隔籬有空位會唔會坐落去？」，引來熱議。坐與不坐各有支持者，其中有網民列出3大原因，坦言寧願與大叔等坐，也不要坐在美女旁邊。

網民就搭巴士會否坐美女旁邊座位展開激辯。（資料圖片）

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有網民日前在連登討論區以「坐巴士見到靚女隔離有空位會唔會坐落去？」為題發帖，表示乘搭巴士時，除非剩下座位旁邊是體型較大的乘客或老人家，否則都不會選擇美女鄰座，「好驚佢哋以為我對佢哋有非份之想」，又指坐在她們旁邊很大壓力，「坐得好唔放鬆，成個人硬直晒」。

不少網民紛紛回應，部分人認同樓主看法，稱自己通常會坐男乘客旁邊，「費事畀人話我掂到佢」。另外有人就指「識坐一定唔會坐隔籬」，認為坐在對面座位才能清楚看到對方樣貌，「隔籬邊好坐㗎，梗係坐對面對望吓啦」；網民又表示害怕聞到香水味，擔心太刺鼻。

不過，持相反意見的網民表示「有位就照坐」，質疑樓主顧慮太多，並指女乘客通常不會張開腿坐阻礙其他人，自己坐得較卻舒服，「即坐，唔通坐係啲大大舊阿叔度咩，成日坐埋我1/3 個位」、「諗太多，你唔坐最後都係麻甩佬坐」。

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