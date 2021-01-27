女子全程拉低口罩搭巴士　不聽乘客車長勸喻　網民：可以點處理？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-27 12:00

【新冠肺炎／口罩令】本港新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，在公眾場合口罩仍然要緊緊戴好。有網民日前上載一條影片，只見巴士上有女子將口罩一直拉低至下巴，乘客和車長開聲勸喻仍然不聽，片主不禁問「其實可以點樣處理這些人，可唔可以舉報佢？」

有女子在巴士上將口罩一直拉低至下巴，乘客和車長開聲勸喻仍然不聽。（FB「屯門公路塞車關注組」影片截圖）

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該網民日前在facebook群組「屯門公路塞車關注組」上載影片，指下午時分坐962x號巴士入屯門時，發現上層最前排一名疑似非華裔女子，將口罩拉到下巴位置，又用手指放在鼻孔附近。

樓主見狀先用英語詢問對方「你說中文還是英文？（You speak Chinese or English? ）」，惟女子沒有回答，只一直緊緊望着鏡頭。樓主再用中文說「你戴返個口罩呀！如果唔係我即刻嗌（巴士）司機㗎」，但女子還是沒有回應，亦沒有將口罩戴好。

樓主其後到下層找車長幫忙，勸喻女子戴好口罩，但當司機離開後，對方再次將口罩拉低，甚至「對住我陰陰嘴笑」，令人無奈。樓主不禁問可以如何應付這些人，及可否報警處理，「好想舉報佢，等佢俾人罰錢」。

影片引起網上熱議，不少人都贊成樓主報警處理，「你有證據，警察會招呼佢」，亦有人錯重點稱「點解含情脈脈望住你嘅？」不過有網民就認為女子或聽不懂樓主的意思，可先做動作勸她。

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