好人好事｜搭巴士摷不到八達通　瀟灑哥一個舉動助解尷尬局面

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-26 18:06

乘搭巴士上車時最怕手忙腳亂，拿不到銀包或八達通來付車資，阻礙人又尷尬。有網民日前在facebook發文分享類似上述經歷，惟遇到一位好心男乘客，不但替她迅速解決當刻尷尬局面，更在她未及說謝謝已瀟灑下車離去，樓主因而希望籍網上尋人道謝，結果引來「瀟灑哥」真人現身回應。

乘搭巴士上車時最怕手忙腳亂，拿不到銀包或八達通來付車資。（示意圖，資料圖片）

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該女網民昨日（25日）在fb群組「柴灣人柴灣事」發文，指早上8時於興民邨登上8X號巴士，因差不多遲到，樓主需拔足狂奔到巴士站，幸好一到站就有車，但上車後卻找不到八達通，唯有硬着頭皮向司機表示想坐下慢慢找。

女網民上車後卻找不到八達通，唯有硬着頭皮向司機表示想坐下慢慢找。（示意圖，資料圖片）

此時有位男乘客由上層走下來，準備下車，「佢見我咁『哩HEA』，佢話我幫你畀咗先」，惟樓主未及反應及道謝，「（佢）幫我嘟完就落咗車」。樓主因而希望在群組發文講聲「唔該晒」，更指「我會pay it forward（傳遞開去），下次幫返搵唔到八達通嘅街坊。

帖文隨即引來網民讚好，形容是令人感到溫暖的「人間美事」，又着樓主下次都可以幫助有需要的人。不過最意想不到的是，該男乘客果然是群組成員，更留言稱「香港人守望相助嘅，唔使客氣」，令帖文更加溫暖起來。

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