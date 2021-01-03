紫衫大媽腳踩巴士對面座　被怒睥換位再踩過　被影相擺Pose掀眾怒

坐巴士不時都遇到有缺德者腳踩座位、開喇叭看影片等「乞人憎」的行為，車上雖貼有廣告提醒「飛象過河不守禮，雙腳勿踏對面位」，但仍有人無視有關乘車禮儀。最近有網民在乘搭巴士時，目擊鄰座大媽沒有除鞋便踩上對面位，當她怒瞪對方時，大媽還刻意調位，然後再踩另一座位，甚至被樓主拍照時，更「得戚」地擺姿勢，其態度引來網民炮轟。

有市民在美孚乘搭巴士時，目擊1名身穿紫色服裝的女乘客「飛象過河」，雙腳踩上對面座位。（fb群組「Mei Foo 美孚」圖片）

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事主朱小姐在facebook群組「Mei Foo 美孚」發文，表示昨日（2日）早上10時許在美孚乘搭往荃灣方向的30X巴士，一上車即發現坐在下層的大媽，將穿着鞋子的雙腳放在對面座位上，旁若無人。朱小姐見狀忍不住怒瞪大媽，未料對方不但沒有因此感到尷尬，「望返我，覺得好威」。

朱小姐續指，當她拿出手機打算拍下大媽的「罪狀」時，卻看到對方擺好姿勢、舉起「OK」手勢讓她拍照，其後更主動調位坐到她旁邊的位置，再次雙腳踩着另一座位，毫無悔意。由於新年流流，加上大媽不久便下車，事主未有當場大罵或通知車長。

事主指涉事乘客看到她拍照時刻意擺好姿勢，後來更調位坐到她旁邊，雙腳繼續踏着對面座位。（fb群組「Mei Foo 美孚」圖片）

這種「飛象過河」的事件時有發生，不少網民狠斥涉事大媽毫無公德心，對其「擺pose」舉動更感憤怒，「仲要好自豪，以為自己好靚」、「2021人渣系列」、「素質問題，以為有型，出賣了自己的教養問題」、「好心就咪出街啦，影響市容」，亦有人指已替事主將事件通知巴士公司。

（facebook群組「Mei Foo 美孚」）

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