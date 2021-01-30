媽媽過世2年未釋懷　老爺奶奶暗寸無娘家　台女：我還有爹，好嗎

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-01-30 20:00

新抱進駐夫家竟猶如入地獄？台灣一新抱最近於討論區撰文大呻，表示自從媽媽過世後心中一直未能放下，但老爺奶奶未有體諒之餘，更語中帶刺的暗示無娘家，不時詢問樓主新年會否留在家，令她感到非常無奈又心酸。

樓主表示自從媽媽過世後心中一直未能放下，但老爺奶奶未有體諒之餘，更語中帶刺的暗示無娘家。（《BB來了》劇照）

該女網民於「Dcard」討論區撰文抱怨，表示媽媽在前年過世，至今仍未釋懷，但老爺奶奶不但沒關心作為新抱的樓主，反而有意無意的提起她的傷心事，更暗示她無娘家，「我沒了娘，還有爹，好嗎」。

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樓主後來解釋，幸好獲得丈夫支持，「去年老公叫我不要理他，依舊載我回娘家。 今年還沒跟老公提，因為不管如何我還是會回娘家。只是聽了這些話還是很不開心」。

網民紛紛留言力撐樓主，「你有跟先生反應這件事嗎？通常我不太理會那些無腦長輩，我都丟給先生讓他處理」、「糟糕的婆家」、「不要理他們吧，腦殘長輩，自以為自己的家才是家」、「為什麼沒提醒婆婆，她的過去為何要建築在別人身上呢」、「傻眼，好討厭！直接回他，不是沒娘就沒娘家好嗎」。

（「Dcard」討論區）

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