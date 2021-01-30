武漢2大媽行公園驚見鐵樹果實　興奮偷嘗野果中毒入院

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-01-30 15:00

路邊的野花不要亂採，野外的果實更不要亂吃！內地2位大媽因為好奇心作祟而出事，她們近日在公園散步時，發現一棵鐵樹長不但開了花，還結了像板栗的果實，二人忍不住像「神農嘗百草」般試食果實，結果出現中毒徵狀需送院治療，幸好大媽食用的量不多，並無大礙。

在湖北武漢2名大媽日前相約到江夏區一公園遊玩，期間發現一棵鐵樹長出了一堆橙啡色的果實，忍不住興奮偷嘗野果。（網上圖片）

據內地媒體報道，湖北武漢2名大媽日前（26日）相約到江夏區一公園遊玩，期間發現一棵鐵樹長出了一堆橙啡色的果實，「鐵樹果一窩窩的，看着有像板栗，聞起來有點清香，我們就一人吃了一顆，沒想到居然中毒。」隨後2人均出現中毒反應，胸悶之餘又感噁心兼嘔吐，最後需要到武漢大學人民醫院東院急診科求醫，幸好醫生表示她們食用的量不多，並未對身體造成嚴重損害。

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大媽們1人1粒試食，隨後均出現中毒反應，胸悶之餘又感噁心兼嘔吐，最後要送院治療，幸好並無大礙。（澎湃新聞截圖）

鐵樹果亦稱「鳳凰蛋」或「神仙米」，武漢大學人民醫院（湖北省人民醫院）中醫科主任宋恩峰教授指出，鐵樹果是中藥，少量入藥可消炎止血、鎮咳祛痰，但千萬不可以直接食用，否則會導致中毒。如果直接生吃鐵樹果，輕則頭暈、嘔吐、腹痛，重則神經麻痺、肌肉萎縮，甚至引致肝腎功能衰竭。宋主任建議，市民一定要在經醫生指導下使用中藥。

東院急診科主任楊衛澤教授亦提醒公眾，他們曾在急症室遇上不少因誤食野果、蘑菇等引致中毒的病例，故千萬不要隨便食用野果；如果不慎誤食野果並出現不適症狀，請立即求醫，延誤治療的時間愈久，毒素被腸道吸收或危害全身，屆時治療難度將大大增加。

（綜合）

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