車厘子驗出新冠病毒　內地驗出問題進口食品一覽　雪糕雞腳都有？

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-29 20:00

近日內地從進口車厘子驗出新冠病毒，令民眾憂慮冷鏈食品的安全性。事實上自去年中開始，內地多個省市接連從急凍進口食品及其包裝上驗出新冠病毒，包括豬、雞、牛、海產、本地生產的雪糕，日前連俄羅斯冷凍雞腳包裝都驗出病毒，其中有問題的批次不少來自阿根廷。不過，中國疾控中心去年已表示，因急凍食品染疫的風險人群主要是冷凍物品的從業員，民眾從冷凍食品感染新冠病毒的風險很低。

內地進口車厘子被驗出新冠病毒，令民眾擔心冷鏈食品的安全性。（資料圖片）

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部分內地省市曾驗出有新冠布病毒的進口食品：

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中國疾控中心去年已表示，雖然在冷凍運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品包裝上存活較長時間，但風險人群主要是冷凍物品的從業員，民眾從冷凍食品感染新冠病毒的風險很低。WHO公共衛生緊急計劃執行主任Michael Ryan去年亦指，未有證據顯示食物或食物鏈是病毒傳播的一環，民眾不必擔心食物、食物包裝及運送過程。

雖然內地當局從多種進口食物及其包裝樣本發現新冠病毒，但亦有國家質疑結果，例如去年11月山東指紐西蘭進口牛肉及其包裝上驗出病毒，紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）當時稱該國已沒有新冠疫情，出口產品不會存有病毒。

關於冷鏈進口食品的消毒問題，中國疾控中心消毒學首席專家張流波曾表示，只需將冷凍食品表面降回常溫再消毒即可，如必須低溫處理，又對檢測呈陽性的可以封存或直接銷毀。

（綜合）

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