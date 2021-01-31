被指打尖駛走遇機場客　的士司機因禍得福：好耐無收200幾蚊支旗

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-31 08:00

俗語有云「相嗌唔好口」，吵架既讓自己心情差，又浪費時間。有的士司機最近在網上分享「因禍得福」的經歷，指原本在尖沙咀某的士站等客，突然被其他司機指他插隊，他沒有下車理論，離開的士站後便遇上2名機場客，不禁驚歎「原來退一步真係可以海闊天空」。

有的士司機發文，指日前在的士站等客時被其後司機批評他「打尖」，他離開後反而接到機場客。（資料圖片）

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事主周四（28日）在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，表示當天載客到尖沙咀某商場的士站，乘客下車後打算倒車排隊等客，但立即被另一司機責他「打尖」，他原本想下車理論，但仔細一想，「又唔係有客，又唔係多客喺度排，咁我咪走囉」。

他續指，駛離的士站當下還自覺很傻，心有不甘，惟到了市中心河內道一帶，他剛好接載2名前往機場的外國人，最後賺取200多元車資。他表示，分享今次經歷並非要炫耀成功載到機場客，而是想指出「原來退一步真係可以海闊天空」，「我已經好耐未試過收過200幾蚊支旗，終於感受到以和為貴」。

不少行家看後大讚樓主樂天的態度，形容「退一步海闊天空」。（《降魔的》劇照）

帖文引來不少行家留言，並紛紛讚賞樓主心態正面，「識咁諗咪好囉」、「態度正確，好多時對方都係幫你頂咗件豬頭骨」、「忍一時風平浪静，退一步海闊天空！」，又笑方「揸的士講運，死爭都冇用」、「你遇到個恩人，如果記得佢嘅車牌，回贈$20利市畀佢」。

（fb「的士司機資訊網 Taxi」）

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