東壩泥鯭的士被狠批　業界群組討論：入去考技術，收小費天經地義

【濫收車資／黑的／的士司機／西貢／東壩】萬宜水庫東壩是西貢郊遊熱點之一，不少人到該處遊覽後會選擇乘坐的士離開。東壩日前發生的士司機坐地起價濫收車資的事件，在場市民堅拒乘坐令涉事司機最後敗走。 事件在業內facebook群組亦引起討論，有人認為東壩位置偏僻，如非有「誘因」吸引司機，「班偽行者真係唔使旨意出得返嚟」，暗指如果跟錶收費就請行山人士「行山行到底」返回西貢市中心。不過亦有人質疑說法等同「收小費係天經地義」，認為不應主動加價，「因為咁係犯法」。

網上瘋傳帖文，指數十名市民元旦日於西貢萬宜水庫東壩等的士出市區時，堅拒乘搭不按錶收費的士，最終令「黑的」空車敗走。（資料圖片，非涉事的士）

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早前facebook專頁「興華茶餐廳」的帖文在多個網上群組瘋傳，餐廳負責人分享元旦日露營後，傍晚在西貢萬宜水庫東壩等的士的經歷。帖文指，約50名市民於當日傍晚約6點半排隊於東壩等候乘的士返回市區，當時屬離開郊區的高峰時間，有司機大喊「$100一位返西貢市中心」，假設4人合乘「泥鯭的」，司機將收到400元車資，是原價約130至150元車資的約3倍。

於是當時有市民憤而表示不會乘坐「人血的士」，的士司機繼續兜客不但未有人理會反而更引起市民的怒火。即使的士最後死死氣地說「跟錶正價都得喇，快啲上車啦」，市民亦一同回應指「走啦，冇人想搭你車呀」，令該的士最後空車離去。

帖文指有的士司機最後表示按錶收費，但仍然沒有人上車，最後只能空車離去。（《降魔的》劇照）

在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」就有人發起帖文討論事件，樓主指如果身為司機「未去過東壩」，又「唔會吉車入去接客」，討論文中東壩司機的做法根本沒有意思。樓主提到，如果空車進入東壩車程達半小時，而且路線麻煩，「如果唔係有啲『誘因』吸引班司機入去，班偽行者真係唔使旨意出得返嚟，嗰度唔係日日有小巴㗎」。最後樓主表示，自己支持正價按錶收費，更支持行山人士徒步到西貢，「咁就冇邊個欠邊個啦」。

事件引起的士業界熱烈討論，以下為部分留言：【點擊下圖放大即睇留言內容▼ ▼ ▼】

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同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼

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同場加映：搭的士過海嫌貴要求落車，女乘客不滿兩個街口都收錢鬧爆「黑的」，點擊下圖放大即睇司機和女乘客對話全過程▼▼▼