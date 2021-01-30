港女凌晨赤柱搭的士　遇司機言語性騷擾兼逆線行車　嚇到提早落車

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-30 13:30

【的士／司機／性騷擾】凌晨從外回家一定要打醒十二分精神！近日一名港女在網上發文，稱與2名女友人於凌晨3時許，從赤柱乘搭網約的士前往筲箕灣，期間遇上男司機言語性騷擾，又涉搖擺駕駛兼行錯路，直言「個樣又污糟又猥瑣……我哋真心驚」。

3名港女日前凌晨3時許，從赤柱乘搭網約的士前往筲箕灣，其間遇上男司機言語性騷擾，又涉搖擺駕駛兼行錯路。（資料圖片）

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該女網民在facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」發文，指她倆3人在赤柱網約的士回筲箕灣，其間在車廂閒談時提及失業問題，說很久都找不到工作，已沒錢可花，司機卻中途搭訕，「叫我返屋企執劑老公，再叫老公俾錢」，3人即假裝聽不到繼續自己閒談，惟司機再次搭訕，「你咪返去執你老公一劑，當交功課，叫你老公俾錢你洗咪得囉」，令她們大感被性騷擾，隨即閉嘴無視男司機。

樓主續指，車程中經過又窄又多彎的山路，質疑司機駕駛技術不好，一直保持在兩行車線中間，每次右轉彎都是逆線行駛，「有幾次喺我們轉彎嗰陣，對面線有車轉過嚟，嗰架車都要慢行等佢扭返去原本條線，先可以行到」，形容如果對面線的車輛行得快，「我諗我哋唔死都重傷」。即使去到筲箕灣市區，司機依然在兩邊行車線中間行駛，「究竟呢個人個車牌點考返嚟，我哋嚴重覺得人身安全受到影響」。

另外，樓主亦認為司機完全不識路，明明在耀東邨停下落客後，應該直往太安樓，卻繞去西灣河街市，令她們十分驚慌，寧願跟另一友人在街市落車行回家。樓主形容司機肥肥大大，「個樣望落又污糟又猥瑣，仲要講埋啲咁嘅嘢，又行錯路，我哋真心驚」，發文是希望其他網民能提高警惕，防止意外發生。

不少網民看完帖文都批評司機說話確實離譜，支持事主投訴或報警處理▼▼▼

有港女嬲爆分享乘的士的遭遇，她稱帶着貓袋乘車時，司機即興高采烈大談寵物經，原以為對方是愛動物的同道中人，沒料司機竟突然自爆冷血行為，令她震驚又生氣，不禁直呼：「你有報應㗎！」

的士司機搭訕講貓狗經 突自爆冷血行為（01熱話製圖）

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同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而反罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

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同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼