女乘客搭的士拉低口罩進食　遭司機勸喻反爆粗辱罵：唔X戴，吹呀

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-21 12:05

【的士／司機／車費／口罩令】新冠肺炎疫情持續，市民在公眾地方須佩戴口罩，違者可判處最高5000元罰款。不過一段車Cam片段近日在網上流傳，只見一位女士乘搭的士期間，拉低口罩進食，司機見狀好言相勸，但對方竟爆粗要求即時下車，並拒絕支付車資，惟其後女乘客發現手機遺留在車廂而再度返回，兩人因而不斷對罵，女方更揚言要報警處理。

有女乘客搭的士拉低口罩進食，遭司機勸喻反爆粗辱罵。（fb群組「的士司機資訊網」影片截圖）

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爭執過程逐格睇▼▼▼

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有網民日前將一段行車記錄儀拍攝到的影片，上傳facebook群組「的士司機資訊網」，片段顯示於15日晚上8時許拍攝，該女士登上的士時，表示要前往葵涌葵盛東邨盛國樓。行車後不久，女乘客開始拉低口罩進食，司機唯有出聲勸喻「小姐，可唔可以唔好喺度食嘢呀？」但對方聽見即激動地要求即時下車，「喺度落車！唔X搭」，由於大概已行駛了1分鐘的路程，司機着她支付車資，但她拒絕並開門離去。

未料，女乘客突然又折返原本的士，拍打車窗稱要取回手機，司機開門讓她取回。惟兩人開始不斷對罵，女乘客辱罵司機稱，「一舊水唔X賺，X頭，返去食乞衣啦你！」，又稱「唔X戴（口罩）咪唔X戴，吹呀」，更站在的士車頭半拉低口罩揚言報警。司機隨即附和「報警啦！睇下邊個畀5000蚊」，並稱鏡頭已拍下對方罪證，要求她不要離去。

片段引起網上熱議，網民紛紛批評片中女子橫蠻無理，又質疑不付車資兼拉低口罩，為何還會揚言報警，「咁得意嘅，佢可能真係有病？」亦有不少人很關心後續情況。但有的士同業則表示，司機早應報警處理，「唔畀車錢，仲開門畀佢攞返個電話，個司機真係好人得濟了」、「仲點會開門畀佢攞電話。叫佢去報失啦，因為我唔知個電話係邊個嘅，直接攞去警署好啲」。

搭車付錢是常識吧！曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而反罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

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同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼