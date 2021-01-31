水果變壽司？台網民巧妙刀工切出「糧尾版壽司」　網友：超可愛

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-31 18:30

月底將至且即將過年，許多民眾會減少開銷、開源節流，將一年的辛勤成果收好，以準備度過新年。就有網友突發奇想，將平常愛吃的水果製成「月底版握壽司」，網路發文分享後引起網友熱烈討論。

一名網友於社團《全聯消費經驗老實說》上發文分享，月底將至且鄰近過年，許多人會排除必要開銷、節省花費，原PO同時分享了一張「月底版握壽司」的圖片，只見蘋果經過不同的切法及巧手雕刻下，成了「鮮蝦」及「鮭魚」的造型握壽司。原PO為求逼真，除了以果肉當作米飯，又將果肉切成薄片仿作「薑片」，並放置在黑色圓盤上，擬真程度令網友嘖嘖稱奇。

水果偽裝成壽司，網民高呼「超可愛」，按圖查看「壽司」原圖及網民留言▼▼▼

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也有網友敲碗原PO分享刀工，「喔喔喔好可愛，請問能分享影片，讓我們學一下怎麼切嗎？」、「好有創意，請問可以借分享嗎？」。

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