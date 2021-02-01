奶奶唔識字看不懂服藥指引　暖心媳婦畫圖一睇就明　網民讚好有愛

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-01 12:00

現時仍有不少老友記目不識丁，年齡漸長而且多病，實在需要年輕人的關心及注意。最近台灣1女網民分享貼心事，表示奶奶因多種疾病需要服藥，但卻因不識字而看不懂藥袋上標示的複雜服藥指引，為了讓奶奶懂得準時服藥，樓主便畫圖再寫上數字，用簡單的方法讓奶奶「一理通百理明」，網民不禁讚嘆樓主是「盡責好媳婦」。

樓主表示奶奶因不識字而看不懂藥袋上標示的服藥指引，為了讓奶奶準時吃藥，於是畫圖再寫上數字。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

該名台女近日於facebook群組「爆廢公社二館」分享多張相片，表示奶奶最近要吃藥，但她因不識字而未能看懂藥袋上的用藥資訊，樓主便靠自己僅餘的畫功，畫圖引導對方在何時吃藥、吃多少顆藥等。樓主更問：「造（做）方法誰跟我一樣？」

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相中可見，如果是早餐前服用，便畫了奶奶睡醒的樣子，如要在3餐後服用，便是奶奶吃飽的樣子，樓主更在圖上寫上數字及畫點，分別提醒每天要吃多少次及每次吃多少粒藥，非常貼心。

不少網民大讚樓主細心、好有愛，更指她應該與奶奶關係不俗，才會願意這樣照顧對方，「我也這樣畫，我婆婆（奶奶）沒讀過書不識字」、「好用心的媳婦」、「我對我阿嬤也這樣欸！真的比較好理解」、「要是我吼~遇到處不來的婆婆，我就給她畫相反」、「好有孝心，婆婆一定也對妳好，所以願意為她付出」。

（facebook群組「爆廢公社二館」）

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