BNO VISA｜申請教學極速10分鐘搞掂！不承認BNO有咩影響？

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-01-31 22:27

【BNO VISA申請／不承認BNO影響／移民英國／申請方法網址／護照／實測教學】英國政府網站今天（1月31日）開始正接受香港BNO簽證（Hong Kong BN(O) Visa）」申請，本文經實測後整合申請方法步驟，只要準備好資料，10分鐘以內便可以完成；而2月23日起，亦可透過手機App申請。 不過要注意的是，中國內地及港府都推出反制措施，不承認BNO作為旅遊證件及身份證明，究竟對BNO持有人有什麼影響呢？

先看BNO VISA申請資格、費用及要求等，而網上申請時必須符合3種護照類型，詳情如下▼▼▼

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話

英國政府目前已開放網上登記及付費程序，只要事先準備好以上資料，再按以下步驟處理，10分鐘就完成申請程序。

申請網址及填寫資料步驟▼▼▼

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所需文件及付費步驟▼▼▼

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申請網址：按此

但決定是否申請前還有一點要考慮，事關外交部及港府今日（1月31日）起不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，其中港府推出了4招反制措施。

港府4招反制BNO措施如下▼▼▼

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是否申請BNO VISA，各位要自行小心衡量了。

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