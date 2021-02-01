極品新娘地圖炮式派帖　句句提要畀人情　家有白事同事都唔放過

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-01 17:59

【擺酒／人情】結婚請飲本是分享喜悅的開心事，但今時今日竟有人將婚事當成賺錢途徑？有網民於討論區大呻，指1名女性友人近日結婚，為了「賺到」最多人情禮金，竟在沒有事先詢問或通知下「地圖炮式」派帖。樓主指該名極品新娘會定時詢問收帖者能否出席婚宴，惟每句回覆也有意無意提醒對方「方便就畀人情我啦」，連家有白事的同事都不放過，令人大感無奈。當未能參加婚宴的同事夾錢送贈禮物祝賀，新娘竟數清有份夾錢的人數，並於社文平台公開禮物價值，做法令不少網民嘩然。

有網民大呻收到極品新娘的喜帖，指對方為了收取「人情」無所不用其極，甚至句句也「溫馨提示」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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連登網民「我鍾意藍色你呢？」日前以「極品新娘r人情」為題發文，指1名女同事近日籌備婚禮及婚宴，但竟在沒有詢問或通知的情況下，派帖予全公司所有同事，「就連啱啱入職1個月就無嘅同事，都要問佢哋拎人情」。

他指新娘派帖後即開啟「貧窮搲錢模式」，定時定候私訊同事，詢問對方能否出席婚禮，不過重點並非預算人數或預備物資，而是提醒收帖文「人不到禮也要到」。無論對方如何回答，新娘總會在回覆中「溫馨提示」親友，「方便就畀禮金我啦」、「人情你再畀我啦」，連家有白事的同事也不放過。

樓主指，由於婚禮受限聚令影響，最終改至「一個大家都要返工嘅時候搞」，故一眾同事最終決定夾錢購買結婚禮物當作賀禮，「諗住話揀啲實用嘅嘢畀佢，都叫做係個心意啫」。沒想到新娘收禮後，「佢去舖頭度check價錢同打電話去舖頭問張單幾錢！」，再於個人社交平台標籤所有送禮的同事，發文稱：「多謝19位同事GW夾份送價值$4000嘅bb禮物畀我！」

除了公開禮物價值外，樓主指極品新娘沒有放過「搲人情」的機會，用盡千方百計提醒收到請帖的人回禮。例如新娘會私訊「提醒」同事記得使用餅卡作「暗示」，當對方表示已夾錢送禮物時，新娘卻「有骨」回覆：「你哋都幾多人夾份買禮物㗎喎。」樓主稱，新娘會逐個同事私訊，「問到你覆為止，就連啲已經走咗嘅舊同事，又或者係好耐冇見嘅朋友都要搲，同人講話可以轉數快收人情」，甚至婚後數日也繼續暗示上司「畀人情」。

樓主指，極品新娘收到同事禮物後，竟致電店舖詢問價值，再於社交平台公開「感謝」。（連登討論區圖片）

不少網民對極品新娘的舉動感到難以置信，直指對方「貪到出面」、「結婚擺酒仲諗住要回本賺錢真係好鬼寒酸，明明係開心喜慶日子請大家食餐飯，搞到咁核突真係咪搞啦」、「塊面皮有幾厚先做得出」、「一啲人情世故都唔識，可悲」、「有白事人情都唔做得，咁都追真係想人同佢絕交」。

亦有網民抵死提議回覆極品新娘的方法，「同佢講『你下次結婚我一定封返封大利是畀你』」、「將餅卡入返落利是封當人情畀返佢啦」、「唔畀又唔好，送個心心相架或本相簿喇，實啱新人用」、「影啲人情嘅相WhatsApp send畀佢，同個新娘講：『咦我見到你雙藍剔收咗喇喎！』」。

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