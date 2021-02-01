新冠疫苗就過期　注射團隊因風雪被困公路　靈機一觸妙法唔使嘥

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-01 15:32

不少新冠肺炎疫苗對於儲存溫度及時間都有嚴格要求，美國有疫苗注射團隊於運送疫苗時遇上風雪被困公路，令車隊不能在疫苗到期前抵達目的地。團隊當時為了避免浪費疫苗，決定在公路上為同樣被困車上的人士注射疫苗，做法獲得網民激讚！

美國俄勒岡州約瑟芬縣的公共衛生服務職員為了避免浪費疫苗，在風雪中為同樣被困公路中的人士注射疫苗。（facebook專頁「Josephine County Public Health」圖片）

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美國俄勒岡州約瑟芬縣（Josephine County）的公共衛生服務職員及義工於上周三（27日）下午到伊利諾伊谷高校（Illinois Valley High School）負責大規模注射疫苗之後，回程前往格蘭茨帕斯（Grants Pass）並預定為6人接種餘下的疫苗。

不過團隊在公路行車期間卻遇到風雪，被困公路上無法前進，眼看車上的疫苗即將過期，為免浪費疫苗，他們決定為同樣坐在車上被困風雪之中的人士注射疫苗。團隊在公路上逐車邀請人士打疫苗，安全起見更安排了1部救護車在附近隨時支援。團隊義工表示目擊到整個過程，看到職員們即使在惡劣天氣下仍然下車為其他人注射疫苗以避免浪費，令他覺得十分自豪，並向他們致敬。

新冠肺炎疫苗是各國早日抑制病情的希望。（資料圖片）

最後，車上剩餘的6支疫苗都完成注射，接種人士之中，亦包括1名早前未能趕及前往伊利諾伊谷高校接種疫苗的約瑟芬縣郡治安辦公室員工，當時她亦被困在回程到格蘭茨帕斯的公路上。

約瑟芬縣公共衛生服務總監就表示，這次在公路上注射疫苗的行動，是他參與過最棒的行動之一。

（綜合）

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