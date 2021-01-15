墨西哥爆肌男注射疫苗爆紅！網民起底有驚人發現　女粉絲集體心碎

網路世代讓一般素人可能在隨時隨地毫無自覺的情況下爆紅，最近就有一位墨西哥高壯肌肉猛男因為一個短暫的新聞畫面而一瞬間成為網路肉搜的話題人物。原來正是下面照片中這位戴著口罩的英挺帥哥，他正在墨西哥當地醫院接受護士幫忙注射新冠肺炎疫苗，穿著條紋襯衫的他戴著口罩和護目鏡，敞開上衣露出半個肩膀讓醫護人員施打疫苗，不過由於他的臉蛋+肌肉體格實在過於極品，讓這位新聞肌肉猛男馬上在推特上遭到瘋傳。

更厲害的是不久就有瘋狂粉絲「靠奶識人」查出了這名墨西哥新聞南子的真面目，發現他在施打完疫苗之後就跑去跟一群肌肉狀和好友開泳池狂歡趴，性傾向直接被曝光。

一張露胸肌打疫苗照爆紅！點圖放大看更多墨西哥爆肌男Alex Silva IG照↓↓↓

+ 23 + 23 + 23

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

不過擁有如此驚人的健美體格，這位墨西哥帥哥怎麼會私藏而不在SNS大秀好身材呢？隨後網友也進一步發現這名男子其實名叫作Alex Silva，有一個專門用來曬出肌肉帥照的Instagram公開帳號，更厲害的是Alex Silva的職業可不是原本大家所想像的專門鍛鍊肌肉的健身教練，他是一名眼科醫師。

相關圖輯：泰國肌肉和尚IG爆紅！集齊冰塊肌人魚線青筋膊 真實身份原來是…（點圖放大↓↓↓）

+ 30 + 30 + 30

Alex Silva不只會向網友秀出他誘人可口的肌肉身材，他更會自拍專業影片解說關於白內障、青光眼等眼科方面的醫療解釋短片，還會教大家如何健康飲食。Alex Silva因那一張新聞畫面的奇蹟帥照而粉絲暴增，讓他發文表示感謝：「謝謝大家熱情的關注和留言，你們都非常有趣。不過請記得現在最重要的事情是進行疫苗接踵，讓我們每個人都行動起來，為防疫做出自己的一份努力，這將會是撲滅疫情的最好方式，絕不能放鬆警惕。」這麼正能量的肌肉醫師誰能夠不愛呢？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】