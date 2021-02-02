Trouble Two兒子令妻壓力爆煲玩交友App　港男：我做人處事有問題

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-02 11:00

照顧子女是夫妻共同責任，任何一方缺席都會令另一方失落！有港男近日在討論區上表示，2歲的兒子正經歷「Trouble Two」叛逆期，但自己一直以工作原因為由，將照顧兒子的責任交予太太，至近日才醒覺為人丈夫及爸爸都甚有不足。港男更發現妻子因為壓力爆煲而玩交友App「取暖」，同時開始抱怨他的不是，明白自己有責任之餘都想請教網民，他的現況是否夫妻間必然階段。

港男提到，妻子因為兒子Trouble Two而壓力爆煲，玩交友App取暖。（konkarampelas@unsplash）

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港男在親子王國討論區中以「係唔係大部分夫妻關係都會有咁嘅經歷？」為題發文，以下為港男的發文內容：

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港男在留言中提到，自己可能仍然停留在拍拖的時候，不知道是時候成長，發文只是希望知道女性在這個情況下是否需要丈夫安慰，希望兒子可以有健康的環境成長。他亦指過往忽視了妻子的付出，希望可以補救及修補關係，「只係覺得有啲氣餒，覺我自己喺屋企好似連呼吸都係錯咁」。

網民留言表示，一個人如長期付出但未獲回應，就會失望及死心，幸好樓主突然醒覺，希望為時未晚，建議他珍惜眼前人。亦有人說樓主至少忽視妻子付出2年，想要「守行為」令妻子回心轉意都需要時間及耐性。

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