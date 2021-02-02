無品山友 | 女婆山觀音山變垃圾崗　遺M血大小便紙巾　義工斥噁心

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-02 13:00

【行山 / 大自然 / 遠足 / 垃圾】無論如何教育，網上流傳的垃圾相片如何震撼，總有無品市民學不懂「自己垃圾自己帶走」的郊野禮儀。有山友早前到沙田女婆山及大嶼山觀音山行山時，自發帶同大膠袋執垃圾，沒料沿途竟拾到多張沾有經血及大小便的紙巾！垃圾數量之多令她非常驚訝，不禁怒斥無品行山友行為噁心：「你嫌髒的話，別人也一樣！大家希望走進臭氣沖天的郊野嗎？」

Facebook專頁「香港山女」管理員山女早前行山時自發與友人帶走垃圾，沒料沿途竟拾到多張沾有經血及大小便的紙巾。（fb「香港山女 Mountain Girl HK」圖片）

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Facebook專頁「香港山女」管理員山女日前發文，表示與友人到沙田女婆山行山前，已打算帶備大膠袋，沿途執拾垃圾。由於該處屬熱門行山路線，她有心理準備會拾到較多垃圾，但沒想到竟在「當眼狹窄的路上」拾到沾有經血和大小便的紙巾，「屎之前都有執過但無咁密集咁多，仲要咁新鮮；M血紙巾係在女婆山第1次執到」。

而其他垃圾的數量之多，也超出她想像，「真係多得太誇張，應該係我見過最密集最多垃圾的路線」。她指當日拾到多重垃圾，部分物品於郊野出現更是令人不解，「冠軍還是紙巾、濕紙巾，其次是口罩、膠樽，奇怪噁心的有帶M血的紙巾和帶屎的廁紙、用繡花袋裝着的半卷家用廁紙、眼鏡、一袋似是包好但丟在河邊的膠袋、露營的底墊、某組織的厚衛衣外套等等」。

山女直言對垃圾數量之多感到非常驚訝，怒斥無品行山友行為噁心。（fb「香港山女 Mountain Girl HK」圖片）

翌日山女再到大嶼山觀音山行山及淨山，起初因美景在前以及沒有喧鬧人潮，令她一度覺得像到了外國旅行一樣。可是起步僅20分鐘，她卻拾到第1塊「帶屎的紙巾」，而在觀音山標高柱前亦拾到1張「帶M血的紙巾」，「有些真的太噁心全在一個洞位，拾了兩張就忍不住停手了」。儘管後來遇上好心山友一同執垃圾，山女也坦言行山心情受影響，「即使看到晴天下的美景，還是難以高興起來去欣賞，因為就在景點拍照的同時，眼前已經是數之不盡的紙巾」。

她直斥遺下排泄物紙巾的山友無品又噁心：「如廁歸如廁，那廁紙或紙巾是你有能力帶走的！你認為噁心，難道其他遊人不覺得噁心？」她指即使山徑間中有清潔工或有心人清理垃圾，面對沾有大小便的紙巾仍感不安，而且未被清理的廁紙在郊野並非一時三刻就能分解，長久下去只會破壞大自然，「大家希望走進臭氣沖天的郊野嗎？」。

山女接受《香港01》訪問時表示，過往曾多次到郊野淨山，除了噁心的排泄物紙巾外，也遇過不少奇怪「收獲」，「髮蠟、油樽、頭燈包裝、裝好的垃圾、行山杖、鞋底、12罐啤酒包裝、完整的炸雞餐盒和蝶和兜和手套、今時今日珍貴的潔手液和很多口罩等等」。

她直指，在場看到海量垃圾時，「不單止影響再次執垃圾的意欲，簡直直接影響當刻郊遊的心情」，慨嘆郊野垃圾自疫情爆發以來有增無減，大自然的承受能力遠追不上人潮增長的速度。

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因此山女呼籲，市民除了關注「打卡」或景點訊息，也可多走一步，向身邊親友傳遞「自己垃圾自己帶走」和「源頭減廢」的概念，教育對方正確的行山禮儀，以保護珍貴的郊野環境，「當你享受大自然，保育就成了責任」。

帖文一出即引來山友熱議，不少人直呼有共鳴，直言不明白為何有市民行山時竟可於草叢內遺下大量垃圾，「將心比己，你喺屋企都知道啲垃圾掉去垃圾筒，點解去到戶外就要隨地掉低咁嘔心嘅垃圾呢？」、「不要把郊野地方變成為一個開放流動厠所」、「有能力孭上山就應該有能力帶返落山嘅，大家不要在山上播毒」。

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做得行山友，尊重大自然是基本事，可惜常常有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼

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前新聞主播魏綺珊早前在facebook分享，遠足時目擊有人把一袋袋垃圾掛在樹上，附近草叢亦有大量紙巾，環境非常惡劣，網民都怒斥缺德，又指「林村許願樹咩？」😱▼▼▼

從上載的照片可見，樹上掛有3袋垃圾，其中一袋疑裝有外賣餐具等，而草叢中亦有大量用過的紙巾。（魏綺珊fb圖片）

塔門元旦假期過後垃圾盛況▼▼▼