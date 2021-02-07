遭兒子網上封鎖　台媽罵網紅律師教人唔好孝順　惹對方霸氣回應

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-02-07 10:00

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

這位媽媽，話說物必自腐而後蟲生，我要是那隻蟲，你們之間的關係想必老早就有些狀況。一段關係的毀壞，要是有人可以說三道四就毀了，那麼這段關係也不會值得珍惜。

首先，孝順是不存在的。你跟你的孩子，應該存在的是尊重與愛，但是「U好」（編按：台語「有孝」）這種鬼東西，不應該存在。畢竟U好，就是以下事上的關係，他如果未成年，如何對你U好？他如果是成年人，都已經是獨立的個體了，你還是以上對下的關係對待他，你憑什麼以為他會想要理你？憑你養過他？所以他得要一輩子讓你情緒勒索嗎？

過年過節不回家、封鎖你的line與FB，有事打電話就好，不必見面說。你覺得孩子這些行為是基於什麼原因？如果是因為我的文章教壞他，也未免太抬舉我。要是我真的能以貼文讓你兒子不孝順，那我還真的可以去當上師、開宗教、立宮廟，還當什麼律師？那是因為共鳴，你可以理解嗎？只是你兒子看了貼文以後，他覺得有人可以認同他的行為而已，那種有人懂的感覺，你會懂嗎？

台媽向呂秋遠投訴兒灸看了他的文章後變得不孝順，在社交平台封鎖了她。（《逆向誘拐》劇照）

你以為他為何過年過節不想回家？你以為他為何要封鎖你？假設，我是說假設，你在他未成年的時候沒有對他嚴重家暴，他可能只是想要逃離你的控制與碎念而已。或許，每次見面的時候，你會「不管他的生活過得好不好，一樣跟他要生活費」。也或許，過年的時候，你會問他「交女友沒、何時結婚、薪水多少、為什麼不生、為什麼不生第二胎、為什麼總是帶男生回家不帶女生、為什麼包的紅包這麼少」。更或許，他不想被你限制他的人生，所以他逃跑了。因為不想要讓你窺探他的人生，或是你只會在line裏說他不夠孝順、人家王大媽的兒子賺了多少，你跟人家比差了多少等等。晚歸也要罵、早回也有意見，你對他的人生不斷指點，他厭煩了你對他的控制，所以就謝謝再聯絡。你該反省的，不是自己嗎？

最後，你覺得孩子從小到研究所都很乖，肯定是一種錯覺。他不想要讓你知道、讓你介入的事情多得是。如果你想不開，你也只能繼續生氣。事實上，關於「他可以終於擺脫你」這件事，我覺得蠻好的，至少他不會成為一個媽寶，去禍害別的女生。他長大了、有自己的意見，有自己的決定，你應該開心才是，怎麼會覺得他應該要依賴你一輩子？或許，他真正在意的是，你從來沒有把他當作大人來平等對待，而你，對於他「失控」這件事，卻耿耿於懷在「我孩子都很乖，一定是被呂律師帶壞的」，是不是有什麼誤會？（事實上，有更多男人覺得，我老婆也很乖，也是被呂律師帶壞的）

掰惹未，母子關係是不能斷絕的，你也無法對他登報作廢或是警告逃子。既然關係是一輩子的，雖然我知道你做不到，但還是會建議你給他一些自由的空氣，讓你們的關係鬆綁一些，或許，哪天他會自己回來的。

如果，如果這位先生沒有回應？那就別糾結了。肯定，你帶給他的傷，比起他傷你的要沉重太多了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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