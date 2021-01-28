AMC股價｜連登仔沽空期權倒欠經紀行逾47萬　嘆無法償還要破產

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-01-28 13:14

【GME／AMC／期權／沽空／破產】GME（GameStop，遊戲驛站）因為沽空機構持有大量看淡空倉而反被散戶狙擊，不少股民跟風亦都大賺一筆。與GME有類似故事的電影院龍頭AMC近日亦都爆升，不過卻有連登仔在討論區上表示，自己沽空期權卻遇上股價大升，最後倒欠股票行近48萬元，急問網民可以如何處理。

AMC的電影院業務在過去1年都大受疫情打擊，近日出現成功融資的消息，刺激股價大升。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

AMC是全球最大的連鎖電影院公司，過去1年業務深受疫情影響，因而成為沽空機構的目標。一直被看淡的AMC在過去1年股價長期低迷，直至周一（25日）AMC行政總裁艾朗（Adom Aron）公布，公司成功融資9.17億美元（約71.1億港元）新資金，將可以確保公司度過2021年。

AMC股價因為好消息而迎來急速反彈，加上GME散戶狙擊沽空機構的浪潮，其股價於周一上升17.79%之後，周二（26日）及周三（27日）分別再升25.93%及12.22%，今日（28日）更大升301.21%。

以下為GME爆升事件經過【點擊下圖放大即睇Roaring Kitty暴發過程▼ ▼ ▼】

+ 18 + 18 + 18

以下為「Roaring Kitty」於過去至今的部份貼倉圖片【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

+ 9 + 9 + 9

不過股價大升，散戶亦都未必獲利。有網民在連登討論區上以「期權倒欠牛牛錢點處理」為題發文」，指自己Nake Short（裸賣空，即在沒有借入股票的情況下在市場上出售不存在的股票）AMC期權，「蝕到本金無晒，仲倒欠牛牛（某股票經紀行的匿稱）錢」，急問網民現時可以如何處理，一般情況又是如何處理，「我要冚翻晒條數？」

樓主在留言中提到自己的沽空期權被經紀行於高位斬倉，被問到「點解要玩咁大時」，樓主就指自己想不到AMC會急升數倍。樓主又指涉事數字「超大」，已經打算申請破產，亦有網民笑言「留意下做空咗GME啲機構點處理」，暗示建議破產。

樓主上載自己的股票戶口截圖，證明自己倒欠股票行約47.4萬港元。（連登討論區圖片）

由於無圖無真相，很多網民都質疑事件的真實性。樓主於是貼出自己的股票行戶口紀錄截圖，可見帳戶總資產為負47.4萬港元，其中美元帳戶單日虧損約7.6萬美元（約59萬港元），樓主提到自己持有100張期權，美股戶口本金為1.2萬美元，即單日虧損金額多本金5倍。樓主又提到自己全家資產只有20萬，亦都不敢告訴家人，「打算靜靜雞申請破產，講咗都冇用，佢哋救我唔到」。

樓主帖文引來熱烈討論，有人認同破產，但亦有人認為應該借錢還債【點擊下圖放大閱讀網民留言▼ ▼ ▼】

+ 4 + 4 + 4

同場加映：美股熔斷｜股市續跌連登仔分享投資語錄 股神巴菲特睇完都嚇親？【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

股市續跌連登仔分享投資語錄 股神巴菲特睇完都嚇親？