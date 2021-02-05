網紅實測台灣另類民俗療法「刀療」　師傅以易經卦斷症：你有病！

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-05 10:30

繼「肝膽排石法」被罵爆後，台灣百萬YouTuber愛莉莎莎再戰「民俗療法」，2月2日公開自己去陽明山的「國際療癒中心」體驗刀療的過程，再度引發網友熱議。

易經卦原來可以斷症？點圖放大看愛莉莎莎挑戰「民俗療法」↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

相關圖輯：愛莉莎莎素顏出浴嚇窒人？ 網民瘋狂恥笑：像被火箭隊抓的催眠獸（點圖放大↓↓↓）

+ 18 + 18 + 18

影片一PO出引起許多討論，許多網友認為隕石是假的「有幾億美金買隕石還會來這邊喔」、「有那麼大的隕石早就被送去研究了」、「一看就是一塊上漆的石頭」。 也有網友質疑老師會說愛莉莎莎免疫系統有問題，是因為事先有做功課，「會找民俗療法的通常身體會是有問題」、「免疫系統不好的這句話Range真的太廣了」

不過有網友肯定愛莉莎莎是以好奇的心態去接觸這些事，「她也沒有鼓勵大家去」、「無論真假，愛莉莎莎也嘗試拍影片給大家看」、「願意拍一些別人沒拍過的題材啊!這樣有趣了許多」。

【延伸閱讀】

愛莉莎莎喝油、吃瀉藥實測「肝膽排石」！台大醫列6點打臉：慎選醫療資訊

翁立友急發聲明撇清後 雞排妹直接公布性騷擾公司

雞排妹還原現場「大腿、屁股被摸」！網友出征翁立友粉專：沒做就出面澄清

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】