網紅實測台灣另類民俗療法「刀療」　師傅以易經卦斷症：你有病！

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繼「肝膽排石法」被罵爆後，台灣百萬YouTuber愛莉莎莎再戰「民俗療法」，2月2日公開自己去陽明山的「國際療癒中心」體驗刀療的過程，再度引發網友熱議。

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影片一PO出引起許多討論，許多網友認為隕石是假的「有幾億美金買隕石還會來這邊喔」、「有那麼大的隕石早就被送去研究了」、「一看就是一塊上漆的石頭」。 也有網友質疑老師會說愛莉莎莎免疫系統有問題，是因為事先有做功課，「會找民俗療法的通常身體會是有問題」、「免疫系統不好的這句話Range真的太廣了」

不過有網友肯定愛莉莎莎是以好奇的心態去接觸這些事，「她也沒有鼓勵大家去」、「無論真假，愛莉莎莎也嘗試拍影片給大家看」、「願意拍一些別人沒拍過的題材啊!這樣有趣了許多」。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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