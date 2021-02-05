王家欣真實版｜港男難忘6歲邂逅五年級師姐　20年後情深發文尋人

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-05 19:33

「想搵返20年前讀小學，大我5年的女仔。」一名男網民日前在討論區發文，指5年前觀賞港產片《王家欣》時，看着男主角不斷用各種方法尋找「王家欣」，引起他的共鳴，因為自己都有一位住在心中、20年前於小學認識的女生「美玲姐姐」，而近日終於鼓起勇氣在網上發帖，希望大家幫忙留意及轉發尋人。

有男網民表示，受《王家欣》啟發，想尋找一位20年前於小學認識的女生「美玲姐姐」，近日終於鼓起勇氣在網上發帖，希望大家幫忙留意及轉發尋人。（《王家欣》劇照）

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現年26歲的男網民「阿輝」近日於香港討論區發帖，指自己目前單身，樣子平平，做夜更保安，希望能尋找一位20年前一起就讀土瓜灣聖匠小學的女生。2001年，他當時只得6歲，就讀小學1年級，而「美玲姐姐」就讀5年班，大約11歲，兩人的緣份始於1個特別的小息▼▼▼

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20年過去，阿輝心中有多個問題想知道，「唔知道你呢排點呢？結咗婚未？」他說不是想干涉對方的生活，只希望能彌補當年遺憾，知道她的近況，「話晒你都係我第一個對你有感覺嘅女仔，呢個記憶我呢一世都唔會忘記！」阿輝又指多年後仍對「美玲姐姐」魂牽夢縈，一直都忘不了，特別是出來社會工作不如意時，都會想起以前跟她開心聊天玩耍的日子，「希望終有一日能夠有機會、有緣份見返佢」。

帖文引來大量網民注意，不少人都被阿輝的真誠打動，稱看完其文字即「眼濕濕」起來，亦有人想起自己的青春過往，欣賞阿輝的勇氣，不過認為現實是殘酷，「呢段故事保留喺你心中就好！」【按圖睇更多網民留言▼▼▼】

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