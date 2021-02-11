【農曆新年2021】食團年飯要小心！10大餐桌禮儀　玩手機僅排第3

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-11 10:30

你吃飯的時候最討厭遇到哪種人呢？有些人吃飯習慣嘴巴開開，發出咀嚼食物的聲音；有些人吃飯習慣狼吞虎嚥，像是好幾天沒有吃到東西一樣，雖然每個人都有不同的習慣，然而有些舉動看在別人的眼中，可是會讓同桌共餐的人相當受不了！

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，到底現在網友最在意的餐桌禮儀有哪些，最受不了別人在餐桌上出現的行為是什麼，來看自己不小心犯了幾項吧！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月03日至2021年02月01日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『餐桌禮儀』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】