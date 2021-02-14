肥宅進化史｜台女中學時期肥又黑被欺凌　靠苦練化妝變韓風美女

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-14 13:00

每個人都有不堪回首的過去，翻出陳年照片感受最深。台灣有女網民最近於討論區上載一連串的相片，分享自己由中學至今的樣貌進化史。她稱自中學時期因為黑、胖、壯，自認是個「肥宅」，曾因外表被同學嘲笑欺凌，於是她下定決心改變，由化妝入手把自己改頭換臉，憑數年來學習化妝技巧，由原來的肥宅進化成韓風美女，令網民嘩然。

樓主指初中時期很醜，自小皮膚黝黑、身材胖又壯，甚至被同學欺凌。（Dcard圖片）

台女在Dcard討論區大方分享自己的化妝進化史，她稱初中時期的自己很醜，自小皮膚黝黑、又胖又壯，常因外表被同學嘲笑，甚至被欺凌，她解釋當時家人常常餵她吃東西，加上正在發育，身材腫脹得很可怕。

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台女稱自己是個愛動漫的「肥宅」，後來因為嘗試Cosplay有需要化妝，更下定決心讓自己變美。之後去到台北讀大學，她繼續不斷練習化妝技巧，戴大眼仔（彩色隱形眼鏡）、雙眼皮貼，去到讀碩士又改變髮型，自此養成一定要化妝才出門的習慣。

樓主解釋，這數年來見到自己變美，其實心情也會跟着好。（Dcard討論區圖片）

台女數年來見到自己變美，連心情也跟着變好，慢慢將化妝當樂趣，又指為了變美寧願早起床化妝，「雖然畫那麼多年了，技術還是不純熟，希望之後還能再繼續進步」。她坦言：「小時候的醜不是醜，小時候的胖也不是胖，只要下定決心做改變，結果是有目共睹。」

不少網民看完進化史感到震撼，稱樓主現在與初中的樣子判若兩人，「現在這樣的髮型跟妝容好適合你，美」、「好厲害」、「超漂亮欸」、「教我化妝好嗎」。部份網民更大讚樓主想進步的勇氣與決心，「欣賞你願意學習和改變」、「加油，一起變更美」。

（Dcard討論區）

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