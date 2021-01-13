台灣最美麗的風景是人！美女禮生超性感入宮廟　網民IG留言變拜神

台灣模特兒雪岑早前因被拍到穿了性感禮服出現在蘆洲保佑宮而引起討論，其實讀幼保科的她除了是祭典上的禮生外，也是一名幼稚園老師，還兼職擔任模特兒。

身材姣好的雪岑透過IG分享工作照、生活照，最近她更連續幾天PO出身穿超短上衣、低腰長褲、露出丁字褲的照片。

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雪岑先是說道：「看似冷酷，其實是傻瓜一個；看似愛玩，其實是宅女一位。人心相處後才知道，用心體會」後來再稱「寶寶的實際是身高176cm，但都喜歡號稱自己175cm，就感覺比較沒有那麼高，想要平易近人、親切一些。」

網友頻呼「女神」、「請受我一拜」、「要流鼻血了…」、，也有網友看到她的發文有感而發稱「處過程不能只看外表，凡事相處過會了解，用時間去了解。」而雪岑也積極回應，勤與網友互動。

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