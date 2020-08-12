健康百科｜荔枝含豐富維他命C　營養師教食幾多粒唔會過量

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文：註冊營養師　李瑋珩

所謂「一粒荔枝三把火」，有人說食得多會「熱氣」及喉嚨痛，究竟怎樣先為之適量，食太多又會對身體有什麼影響？

荔枝雖然好食，但進食時亦有注意事項需要留意！（資料圖片/盧翊銘攝）

荔枝含豐富維他命C，8-10粒荔枝己含有成年人每日所需兩倍的維他命C，比起同等份量的橙提供更多維他命C。維他命C有維持良好免疫力和抗氧化、抗衰老的作用。

但有報道指，在中國有進食荔枝後血糖過低的個案，近年在印度亦曾有過百名小孩因空腹進食過量荔枝而中毒。荔枝含有次甘氨酸（Hypoglycin）及甲基環丙基甘氨酸（Methylene cyclopropyl glycine），會抑制身體產生葡萄糖，引致血糖過低，嚴重更會引致抽搐、失去知覺，甚至死亡。

3個食荔枝時的注意事項：

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作者簡介：

李瑋珩（Chloe）是澳洲註冊營養師及香港衞生署認可營養師，擁有澳洲（Monash University）營養學碩士及香港中文大學食物及營養科學學士學位。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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