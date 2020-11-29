新豬肉比真豬肉健康？營養師：有種成份特別高　不宜高血壓人士

文：註冊營養師 李瑋珩 【豬肉／新豬肉／新餐肉／Omnipork】不少研究指出進食過多肉類，尤其是加工肉類，有機會引致肥胖、心臟病、癌症等長期疾病。究竟近期新興的新餐肉及新豬肉是否更健康的選擇？

新餐肉不含致癌物質硝酸鹽，但是飽和脂肪含量卻比傳統餐肉更高。（資料圖片）

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「新餐肉」

新餐肉適合純素人士食用，其主要成份為植物性蛋白質，以紅菜頭的天然色素甜菜紅素染成午餐肉的顏色。新餐肉不含可轉化成致癌物質的硝酸鹽，蛋白質含量與傳統午餐肉相近，熱量和鈉質較一般午餐肉低。以每100克計算，新餐肉含有199千卡路里及485毫克鈉質，而一般午餐肉則含大約200至400千卡路里及不少於600毫克鈉質。

新餐肉推出之後，麥當勞就將之加入餐牌之中，推出相關食品 ▼ ▼ ▼

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過量攝取熱量有機會引致過重或肥胖，過量攝取鈉質則有機會引致高血壓或水腫等狀況，而傳統午餐肉中的硝酸鹽是更有機會轉化成致癌物質，或會增加患上胃癌或大腸癌的風險。

然而，新餐肉的脂肪含量與傳統午餐肉相若，其中新餐肉中的飽和脂肪含量較高，每100克新餐肉有10.8克為飽和脂肪，而傳統午餐肉則有約4至9克。椰子油是新餐肉中除了水和蛋白質配方外的最主要成份，其飽和脂肪含量甚高。飽和脂肪會增加身體內的低密度脂蛋白膽固醇（LDL Cholesterol，又稱壞膽固醇），有機會導致高血脂，影響心血管健康。

不少食店推出用新豬肉造的菜式，連薄餅、中西式食品也可以 ▼ ▼ ▼

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「新豬肉」

對比起新餐肉，新豬肉可算是較健康的選擇。同樣是純素蛋白質，新豬肉的總脂肪含量只有0.8克。不但總脂肪、飽和脂肪及膽固醇含量較低，新豬肉的鐵質、鈣質及膳食纖維比起真豬肉更豐富。

值得注意的是，新豬肉的鈉質較新鮮豬肉高出近八倍，每100克的新豬肉含347毫克鈉質，而新鮮豬肉只有42毫克。根據世界衛生組織建議，成年人的建議鈉質攝取量為每日不多於2000毫克，患有高血壓或腎病人士需特別注意。

除新豬肉外，市面上亦有不同牌子的素肉，其成份及營養價值亦有所不同。建議消費者在選擇時比較各產品的營養標籤，選擇較低熱量、總脂肪、飽和脂肪及鈉質的產品。

作者簡介： 李瑋珩（Chloe）是澳洲註冊營養師及香港衞生署認可營養師，擁有澳洲（Monash University）營養學碩士及香港中文大學食物及營養科學學士學位。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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