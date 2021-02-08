疫下校園祭、卒業旅行泡湯　日大學生要求「2周延後補假｜惹爭議

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-08 10:00

學生時代失去的，即時投入社會工作時亦要有補償？2020年全球爆發新冠肺炎，疫情持續至今，不論是學生或成年人的生活都受到影響。近日，日本政府加強了在緊急狀態的防疫措施，甚至擴大到禁止學生參加課後的社團活動，連校園祭和卒業旅行（畢業旅行）等統統被禁。政策推出後，引來全國大學生不滿，有人在網上要求政府在疫情結束後，即延後2至3年讓受影響的大學四年級學生補償2星期假期，以彌補疫情下失去的校園生活。 相關提議獲傳媒廣泛報道，網民的熱烈討論，「卒業旅行」更在Twitter上成了最多人搜尋的關鍵字第2位，有人熱切希望落實，但亦有人認為有關要求不切實際。

日本大學生要求政府補假，讓他們可以去畢業旅行。（示意圖，GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

日本疫情嚴峻，自今累計確診人數已超過228萬，其中東京及大阪每天確診人數更是屢創新高，因此政府召開決策會議後，決定延長「緊急事態宣言」1個月。這次會加強管制學校的防疫措施，包括禁止學生有任何聚集或活動。不少學生在網絡上抱怨，指學校改為網上授課，課餘時不能參加社團活動，早已為此非常鬱悶。而是次防疫安排，就連學生們最期待的盛大學園祭、校外參觀、畢業旅行等全都被取消，令學生感到校園生活已被強行剝奪。

不少學生組織直指，導致日本疫情愈演愈烈，全都怪政府防疫不力，在疫情早期輕視嚴重性，才令疫情日發升溫。因此，現今若為了防疫而要求學生不去畢業旅行，那就應該在疫情結束後，即2至3年後，給現時受影響的大學四年級學生補回2周假期，讓學生可以在之後正式工作期間補假，以補償學生們在這學年間的損失，而若今年或往後亦有同樣情況，就應為現時該屆大學畢業生補假，如此類推。

此提議旋即被傳媒廣泛報導，在twitter上引起熱議，不少網民認為「這種提議不錯，只要在國內旅遊，至少也能促進本土經濟消費」、「學生必須再忍受多長時間？這是他們應得的獎勵」。但亦有網民批評大學生任性，直指要求不合理，而且到屆時他們已畢業，能否放假的決定權在其就職公司手中，表示「到時自己去跟公司說吧」；亦有指有關提議對非就職的大學畢業生可惜全無意義。

👇👇👇點擊即看網民點睇！👇👇👇

👇👇👇點擊即睇網民詳述自製WFH的心路歷程👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

👇👇👇點擊即睇網民Zoom見工奇遇！👇👇👇