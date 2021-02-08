日本一蘭拉麵首推杯麵　一沖即還原堂食湯底味　即睇配料及開售日

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-08 12:45

【一蘭拉麵／一蘭杯麵／一蘭泡麵】想起日本拉麵，不少人立即想到「一蘭」，該品牌的拉麵店在香港及多個地區有分店，但要隨時隨時享用並不容易。最近日本一蘭拉麵官方宣布推出杯麵版，聲稱產品經過20年研發，成功還原與店內吃到一樣的麵配湯底，只要加熱水即可食用，半夜在家中想吃就吃不是夢。一蘭表示杯麵將會於本月15日開售，有關消息引來大批網民討論，表示非常期待，預料本港日式超巿或代購網站亦很快會有相關產品發售。

一蘭杯麵將於2月15日正式於日本全國分店、部份便利店及零售店開售，價錢為490日圓（約36港元）。（網上圖片）

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日本一蘭近日宣布經過20年時間研發，終於推出杯麵版，聲稱無論湯底、麵質亦同堂食的幾乎一樣。官方圖片可見，杯麵內除了麵餅，還有湯粉、液體湯汁，以及秘製的紅辣醬，只要把材料全倒進碗內再加熱水，等幾分鐘即可嚐到原汁原味的一蘭拉麵。

一蘭解釋，公司發售的麵條是不經油炸，幼細而充滿小麥香，加湯後會變得光滑又沾汁，而2種類型的湯混合後，不只充滿濃郁香味，當中的風味油令湯底更有層次。杯麵將於2月15日正式於日本全國分店、部份便利店及零售店開售，價錢為490日圓（約36港元）。

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消息引來大批網民討論，表示在疫情下未能堂食，終於可以在家中一解拉麵癮，「很期待呢」、「看上去與平時吃到的非常相似」、「見到相片就流口水了」。

（一蘭、Mynavi News）

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