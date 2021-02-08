雞排妹性騷擾事件誰是受害者？性感網紅諷刺鄭家純：誰碰到誰倒霉

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-08 11:30

雞排妹鄭家純日前主持尾牙，發文爆料遭到老闆、台語歌手翁立友性騷擾，引起熱烈討論，連台灣藝人曾國城也捲進戰火，遭雞排妹控訴「壓胸」。對此，網紅「T妹」日前也在Instagram上發表看法，直呼雞排妹「寬心很難嗎？」很多人真的是無心碰一下，難道大喊被性騷擾，「就一定是受害者？」

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雞排妹疑被性騷擾誰是受害者？性感網紅T妹以這三點分析事件（點圖放大↓↓↓）

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不過也有許多人指出，「性騷擾本來就是主觀感受」。像是台北市議員邱威傑（呱吉）就說，比如一句「你小孩今天身體好嗎？」可能只是個體貼的問候，但若是來自一個素有嫌隙的惡鄰居，可能就是讓人心生畏懼的威脅：「我們判斷一個行為、一句話的惡意，本來就是受到對話當事人的相互關係影響」，如果跟對方彼此關係不是很有把握時，距離拿捏還是要以禮相待比較好。

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