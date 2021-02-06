雞排妹公開遭性騷擾卻換來無盡冷嘲熱諷　以後誰敢再指證色狼？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-06 11:30

雞排妹自曝在尾牙上受到性騷擾，捐出主持薪資10萬元做公益，希望「把爛事變好事」。但在有心人的搧風點火下，她匿名爆料的初衷被曲解為「炒新聞」、「說謊」，逼得她不得不接連公布當事人。她在贊助記者會上怒斥「就算輕生還是沒人信」，今翁立友也在記者會上提到想輕生，一樁性騷擾疑雲竟幾乎要逼2位藝人走上絕路。

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雞排妹原本希望透過分享自身經驗，鼓勵有相同不愉快經驗的女性，並喚醒大家重視職場性騷擾。許多不敢發聲的人默默傳訊給她講出心中的痛，這幾天她收到逾百封訊息，均一一閱讀並整理分享。另一方面，沒有了解事情全貌的網友大肆批評她炒作，以訛傳訛的網路風向將雞排妹推向風口浪尖。

最大的質疑莫過於「為什麼不提告」、「為什麼當下不抗議」，對此雞排妹早已做出解釋，許多關心兩性議題的部落客也早就進行深度分析。如今雞排妹站出來表達「我被騷擾」卻換來冷嘲熱諷，這也是她今天在翁立友記者會上開直播的目的，要讓所有人都看見，一名女星公開自己被性騷擾的下場就是這樣，不發言就被媒體當面大罵「像木頭一樣浪費我們時間」。

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性騷擾界線模糊，翁立友也感到滿腹委屈，一度想輕生自證清白。從藝人觀點而言，帶點顏色的表演內容往往笑果十足，也是演藝圈的秀場文化，雞排妹似乎小題大作。不少民眾認為雞排妹平時營造出的形象就有情色暗示，自己也應該對此事檢討負責。但她在「深夜保健室」和販售情趣用品時，除了穿著性感外，都不曾做出任何性邀約或性暗示。而她的年紀並未經過秀場洗禮，卻不斷被拿來和豬哥亮等前輩相提並論。

如今「爛事變好事」的初衷早已模糊，「被害者」以死明志都不見得能還原真相。雞排妹過去與藝人的互動被翻出來，被網友、媒體無限上綱猛刷「性騷擾」。她描述的經過甚至變成笑話，孫德榮自述和王彩樺見面擁抱，相互揶揄肚子碰到胸部有不愉快要說。雞排妹的傷痛變成茶餘飯後的趣聞，有不愉快陰影的普羅大眾更加難以啟齒，也為演藝圈再添上一筆八卦鬧劇。

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