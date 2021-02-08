16歲肯亞偷渡客躲飛機起落架　高空忍零下低溫　失溫入院大難不死

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-08 16:00

落後地區的難民為求越洋求生，不時冒着生命危險偷渡他國。最近荷蘭當局在英國倫敦飛抵的貨機上，發現有16歲肯亞青年藏身起落架，初步調查顯示他在飛機上忍受零下的低溫，途經肯亞、土耳其和英國，抵達荷蘭馬斯垂克時已嚴重失溫，正於醫院接受治療，機場發言人亦指該青年能生存下來是「非常幸運」。

一名16歲肯亞青年躲入飛機起落架，忍受零下的低溫途徑土耳其、英國等國，成功偷渡至荷蘭。（fb「Turkish Airlines」圖片）

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據英媒報道，涉事的土耳其航空貨機上周三（3日）於肯亞內羅畢起飛，曾在土耳其伊斯坦堡和英國倫敦降落停留，上周四（4日）下午飛抵荷蘭馬斯垂克亞琛機場（Maastricht Aachen airport），估計該名16歲青年在肯亞偷偷躲進飛機起落架的空間。

該名青年曾在1.9萬尺（約5800米）的高空忍受零下低溫數小時，現因低溫症而住院，暫時未有生命危險。荷蘭當局正調查案件是否與人口販賣集團有關。

荷蘭當局指正調查案件是否與人口販賣集團有關。示意圖，非涉事飛機。（fb「Maastricht Aachen Airport」圖片）

馬斯垂克亞琛機場發言人則表示，「他真的非常幸運能捱過這些」，因為過去不少以相同方法偷渡的人，均無法在高空低溫下生存，不是在飛行期間失溫凍死，便是從飛機上掉落。

（衛報、獨立報）

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